Молодым предпринимателям Каспийска рассказали о перспективах развития молодёжного предпринимательства в Дагестане

19 августа 2022 года в Каспийске прошла встреча Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес. На пленарной дискуссии участники мероприятия узнали о перспективах развития молодёжного предпринимательства в Дагестане, а также о том, что изменилось в продажах за последние шесть месяцев.

Спикерами площадки выступили Камил Саидов, Министр по делам молодежи Республики Дагестан, Артём Хрюкин, руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Дмитрий Ащепков, предприниматель, владелец консалтинговой компании «Ваш Отдел Продаж», член экспертного совета по оценке проектов и аттестационной комиссии в программе «Наставничество». Кроме того, он является спикером отраслевых форумов и обучающих программ в том числе от Минэкономразвития.

Камил Саидов пообещал участникам Клуба изыскать средства их регионального бюджета для проведения Всероссийского форума молодых предпринимателей в Дагестане.

Артём Хрюкин, в свою очередь, заверил участников Клуба, что при формировании бюджета республики на 2023 год, в программу по поддержке предпринимательства заложат больше средств именно на поддержку молодёжных инициатив.

Дмитрий Ащепков рассказал, как сегодня отстроиться от конкурентов через позиционирование, какие инструменты перестали работать в продажах и какие работают, а также как увеличить продажи без увеличения рекламного бюджета.

На мероприятии также был сделан практический бизнес-разбор нескольких кейсов, в результате которого участники получили готовую стратегию развития продаж.

В рамках мероприятия традиционно прошёл нетворкинг, где бизнесмены завязали новые знакомства, пообщались с единомышленниками и нашли деловых партнёров.

Участниками Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны (владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые).

Клуб молодых предпринимателей – это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Чтобы стать Членом Клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России». Участие в клубе бесплатное.

Для посещения любого мероприятия Клуба необходимо стать его участником и после зарегистрироваться на выбранное мероприятие.

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