«Жена сама сдалась боевикам ради детей»: «Город Ангелов» в Беслане обрел сторожа с душераздирающей историей

При теракте погиб отец Азамата - 90-летний Татаркан Сабанов, бывший директор школы №1 города Беслан. Фото: beslan.ru/Владимир Веленгурин

Траурные мероприятия в память о жертвах теракта сейчас проходят в Беслане. К зданию первой школы приносят цветы, венки и свечи. 18 лет назад, 1 сентября 2004 года, террористы захватили более 1100 заложников во время торжественной линейки, посвящённой Дню знаний. Погибли 333 человека, число раненых - не менее 783 человек.

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» побеседовала с сотрудниками организации «Матери Беслана» и узнала, чем живет школа сегодня, и кто занял пост смотрителя «Города Ангелов».

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Возле школы уже построен новый двухэтажный дом. Его строили по тому периметру, где раньше проходили уроки военного дела и труды - тут были мастерские. А в новом, отроенном с нуля здании - планируют разместить музей борьбы с терроризмом. Он станет частью единого мемориального комплекса, который планируют построить уже восемь лет.

Параллельно со строительством новых объектов - ведется реставрационная отделка того, что нужно обязательно сохранить - Стены бывшей первой школы Беслана до сих пор хранят свидетельства той трагедии. Близкие погибших попросили оставить их нетронутым. Полуразрушенное и обстрелянное здание законсервируют - и оно станет еще одной частью будущего Центра профилактики терроризма.

- Сейчас ведутся реставрационные работы. Мы хотим каждое ранение, каждую выбоину в стене сохранить в память о тех днях. А только потом будет решаться вопрос о присвоении всем объектам на территории школы - статуса мемориального комплекса - работаем в этом направлении и готовим заявку, - уточнила председатель организации Сусанна Дудиева.

Среди объектов, которые обязательно войдут в этот список будет кладбище «Город Ангелов». В самом начале лета, бессменный смотритель захоронений Касполат Рамонов, потерявший в теракте любимую дочь, трагически погиб. Проститься с ним пришли многие жители Северной Осетии. Но кладбище не может долго оставаться без своего верного хранителя.

НОВЫЙ СМОТРИТЕЛЬ «ГОРОДА АНГЕЛОВ»

- Общим решением назначили на должность директора муниципального управления городского кладбища «Город Ангелов» еще одного пострадавшего в результате теракта - Азамата Сабанова, - рассказывает Суссана Дудиева.

Азамат Сабанов - признан пострадавшим в бесланской трагедии. 1 сентября 2004 года они с супругой привели детей на праздничную линейку: младшая дочь пошла во второй класс, а старшая - в четвертый. И отлучились на работу. Когда террористы захватили школу, Азамат был на работе - на заводе по производству вин и шампанского, у них шла планерка.

- Вдруг нам сообщают, что террористы захватили первую школу. Естественно все мы сорвались с рабочего места и поехали на место. К школе не подпускали, мы ждали в частных дворах, - делится воспоминаниями руководитель кладбища.

Татаркан Сабанов с родными внучками. Фото: личный архив героя публикации.

Но материнское сердце супруги вело женщину в эпицентр кровавых событий. Жена Азамата прорвалась на территорию школы и, возможно, одна из немногих уговорила боевиков пропустить ее к дочерям. Вместе с детьми она стала их заложницей. К великому счастью, тогда им удалось спастись.

В теракте трагически погиб отец Азамата Сабанова - Татаркан Сабанов, который с 1951 по 1978 год был директором школы. Несмотря на то, что он покинул этот пост, мужчина проводил большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Отцу Азамата на момент гибели было 90 лет.

Отец нового смотрителя - Татаркан Сабанов был уважаемым в городе человеком. Ему присвоено звание Почетного гражданина г.Беслана.Фото: личный архив

- Сотрудники организации «Матери Беслана» связались со мной и предложили пост. Я знал, что Касполат умер, но не знал, что в больнице. Спустя несколько недель после аварии. Сначала, честно, не хотел. А потом дал добро. С тех пор и работаю, - рассказывает о своем назначении новый смотритель кладбища.

Азамат Сабанов рассказал, что с покойным Касполатом - они познакомились на кладбище. Супруга Азамата сдружилась с Касполатом, а в разговоре он всегда уважительно называл женщину - главой семьи, так как всегда восхищался ее самоотверженностью.

На вопрос о том, трудно ли занимать этот пост смотритель отвечает, что всякая работа трудная, если делать ее без желания. Он советуется с другими сотрудниками кладбища, старается претворить все проекты, которые предлагают “Матери Беслана” - в жизнь.

- Самое животрепещущее сейчас - прошло 18 лет. Могилы стоят, но мрамор не вечен, приходит в негодность. В следующем году уже будем поднимать эту тему, запланируем финансирование и будем ремонтировать. Это и есть моя работа, не - я, так кто-то другой сделал бы тоже самое, - просто отвечает руководитель кладбища.

Азамат рассказывает, что смотрители кладбища - не сторожи, а люди, которые бережно заботятся о том, чтобы «Город Ангелов» соответствовал своему названию. Фото: Азамат Сабанов.

«КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ»

Ремонт, действительно, пора делать. Спустя примерно год после трагедии на кладбище воздвигли красивые надгробия из красного гранита, которые прислал Казахстан. Все могильные плиты привезли и установили бесплатно по поручению президента страны Нурсултана Назарбаева. Но за 17 лет мороз и влага оказали свое губительное воздействие.

Азамат Сабанов каждый день приходит на работу утром, а когда собирается домой - лучи закатного солнца освещают надгробия погибших в теракте. Фото: Азамат Сабанов

- Не то, что разрушаются, но просто расходятся швы. Вода туда проникает, а как известно - капля камень точит. Их нужно подремонтировать: разобрать - и снова собрать. Сейчас смотрю - и входная арка, которая стоит на кладбище тоже нуждается в отделке. Много, кто захочет приехать, посетить, вспомнить. Все должно абсолютно соответствовать этому месту, - делится своими убеждениями собеседник.

Арка при входе на кладбище также нуждается в небольшом ремонте. Фото: Азамат Сабанов

Список сотрудников «Города Ангелов» в этом году решили пополнить еще. Марина Пак - активный член комитета «Матери Беслана» заняла должность цветовода. В теракте у нее погибла дочь. По словам председателя комитета, после назначения Марины Пак, кладбище преобразилось - цветов стало еще больше.

- «Город Ангелов» сейчас цветет. Нам от этого очень спокойно и приятно, потому что могилы детей благоухают в растениях, за ними ведется ежедневный уход, - делится впечатлениями женщина.

Цветовод Марина Пак бережно заботится о каждом монументе, каждой могиле, над каждым надгробием. Фото: Азамат Сабанов.

- Да, она взялась за это дело с большим энтузиазмом и усердием - и на таких людях наш мир держится!, - подтвердил слова Суссаны Дудиевой Азамат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Считал всех погребенных детей родными: трагически ушел из жизни бессменный смотритель «Города Ангелов» в Беслане

В Северной Осетии 5 июня простятся с погибшим смотрителем мемориального кладбища в Беслане (подробнее)

Через 15 лет после теракта бесланскую школу №1 хотят сделать памятником федерального значения

Об этом заявила представитель комитета "Матери Беслана" (подробнее)