Два человека сгорели заживо: В Дагестане иномарка загорелась после опрокидывания в кювет

В ДТП погибли два местных жителя. Фото: МВД Дагестан

В Буйнакском районе Дагестана два человека сгорели заживо в результате опрокидывания иномарки в кювет. Еще один пассажир автомобиля был транспортирован в больницу.

Страшная автоавария произошла в субботу, 3 сентября 2022 года, примерно в 16:30, на 12 километре автодороги «Буйнакск-Гимры-Чирката» в Буйнакском районе республики Дагестан.

За рулем иномарки «BMW 740Li» находился 33-летний местный житель, который в какой-то момент не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась, а затем автомобиль полностью сгорел. В салоне находились три человека.

Еще одному пассажиру иномарки чудом удалось спастись. Фото: МВД Дагестан

- В результате ДТП водитель «BMW» и его пассажир, 28-летний житель Буйнакска, скончались на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

Еще одному пассажиру, 40-летнему местному жителю Буйнакска чудом удалось спасти. Приехавшая на место карета скорой помощи, забрала мужчину в медицинское учреждение с различными травмами.

По факту автоаварии в МВД по республике Дагестан уже собран материал для принятия процессуального решения.

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