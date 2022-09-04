Похолодание до +8: рабочая неделя на Ставрополье начнется с ветра и дождей

Синоптики рассказали о резком похолодании и затяжных дождях на Ставрополье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После изнуряющей августовской жары на Ставрополье пришла настоящая осень. Жители региона почувствуют дыхание осени уже в воскресенье, но ощутимое похолодание начнется с началом новой рабочей недели. Синоптики краевого гидрометцентра рассказали, какая погода ждет ставропольцев 5 и 6 сентября.

В понедельник, 5 сентября 2022 года, ночная температура по краю опустится до +10...+15 градусов тепла. Пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах края возможен туман. Днем воздух прогреется только до +16...+21, ветер северный 6-11 метров в секунду. В краевой столице днем воздух прогреется до +16...+18 градусов, осадков не ожидается.

Резкое похолодание на Ставрополье придет уже с понедельника, но ночная температура во вторник составит всего +8. Фото: stavpogoda.ru

Во вторник, 6 сентября 2022 года, ожидается резкое похолодание. Ночная температура воздуха опустится до +8...+13 градусов тепла. Местами по краю пройдет дождь, возможен туман. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов. В отдельных районах края будет туман. Ветер северный 6-11 м/с. В краевом центре ночью температура составит от +9...до +11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +19...+21, без существенных осадков.

Также специалисты ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают жителей края о том, что до конца суток 4 сентября 2022 года, в крае, за исключением Предгорного района, - чрезвычайная пожароопасность 5 класс.