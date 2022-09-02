Ставропольцы смогут купить туристические поездки с кешбэком на осень и зиму

Ставрополье принимает активное участие в программе туристического кешбэка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стартовали продажи туров по России с частичным возвратом их стоимости на осень и зиму. Они продлятся на этот раз до 10 сентября. Отправиться в поездку в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации.

В Региональном центре финансовой грамотности напоминают, что предыдущие этапы зачастую сворачивались раньше в связи с быстрым исчерпанием отведенных финансовых лимитов. Потому ставропольцам лучше не откладывать покупку, если она была запланирована. Кешбек составит 20%, но максимум может вернуться до 20 тысяч рублей. Напомним, что согласно условиям, тур должен быть оплачен онлайн зарегистрированной в программе лояльности картой «Мир». Зарегистрировать ее легко на сайте privetmir.ru.

В программе туристического кешбэка участвуют как турпутевки, так и отели. Все они представлены на сайте программы мирпутешествий.рф. Но длительность поездки в рамках седьмого этапа решено увеличить – она должна составлять не менее трех ночей.

Кроме того, по поручению Владимира Путина действует повышенный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Он составит 20%, максимум - 40 тысяч рублей.

Деньги зачисляются в период до пяти рабочих дней на ту карту, с которой прошла онлайн-оплата путешествия. Как и прежде, транспортные передвижения до места отдыха, если они не включены в пакетный тур изначально, не попадают под программу кешбэка.

- Предыдущие этапы реализации этой программы показали, что ставропольцы охотно путешествуют в межсезонье, используя очевидные преимущества: выбор отелей больше, чем в пик отпусков, а популярные туристические места менее загружены – можно более гибко планировать отдых. Кешбэк же дает возможность отправиться в путешествие с финансовой выгодой для семейного бюджета. Тем более, возврат средств не предусматривает никаких бюрократических процедур, они зачисляются на банковскую карту. Осень - это активные маршруты, отличное время для оздоровления в санатории и для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон, - рассказала координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко.

По прогнозам Ростуризма, купить туры или проживание в отелях с кешбэком смогут не менее 600 тысяч человек. На осенний этап программы в этом году выделено 3 млрд рублей.

Как отмечают в региональном министерстве туризма и оздоровительных курортов, Ставрополье принимает активное участие в программе туристического кешбэка. Край вошел в ТОП-10 самых популярных направлений в 2022 году. Количество участников программы в регионе ежегодно растет: если в 2020 году участвовали 69 организаций в сфере туризма, то в 2022-м – 125.

Напомним, программа кешбэка за туры по России была запущена в 2020 году, и ею уже воспользовались 4,3 млн человек, из них более 2,2 млн - в этом году. Суммарно россияне приобрели туров с кешбэком на 81 млрд рублей, им вернулись 15,5 млрд.