Ставропольцы смогут получить налоговые вычеты за лечение детей-студентов до 24 лет

Получить 13% от расходов на медуслуги и занятия спортом ребенка-студента можно уже за 2022 год Фото: Shutterstock

Родители этим летом получили возможность возвращать затраты на медицинские услуги и занятия спортом ребенка до 24 лет, если он учится очно в образовательной организации. Соответствующие изменения в налоговое законодательство приняты по поручению президента России.

Помимо очной учебы, важное условие - лечение или спортивные занятия студента должны быть оплачены кем-то из его родителей или попечителей.

- Ранее социальные вычеты на детей за медуслуги и занятия в спортивных секциях можно было получать, пока ребёнку не исполнилось 18 лет. При этом стандартный вычет (обычно его оформляет работодатель для тех, кто воспитывает детей) и вычет за обучение действовали до 24 лет при условии очного обучения. Получалось, что ребенок один и тот же, своих доходов не имеет, но один вычет за него родителю можно было получить, а другой - нет. Корректировками в законодательство эту несправедливость наконец устранили, - комментирует координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко.

Общие лимиты остались прежними, подчеркивают в Управлении ФНС России по Ставрополью. Сумма, на которую можно получить вычет при оплате расходов на лечение и спорт ребенка, не должна превышать 120 тысяч рублей. «Отметим, что взносы, уплаченные налогоплательщиком по договорам добровольного страхования своих детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме, также будут учитываться при предоставлении социального налогового вычета за медицинские услуги по расходам на них», - сообщили также налоговики.

Получить 13% от расходов на медуслуги и занятия спортом ребенка-студента можно уже за 2022 год. При оформлении возврата на лечение, необходимо убедиться в наличии лицензии у медицинской организации, на спорт – включение организации в специальный реестр Минспорта РФ.

«Вступление в силу изменений в налоговое законодательство станет хорошим подспорьем для родителей, уделяющих большое внимание здоровью и физической подготовке своих детей. На сегодняшний день в крае в занятия спортом на базе действующих секций и клубов вовлечено около полумиллиона детей», - сообщил министр физической культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов.

Оформить вычет можно в налоговой инспекции или у работодателя. Для подтверждения расходов сейчас потребуется минимальный пакет документов: кассовый чек и договор о предоставлении услуг.