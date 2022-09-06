В 2022 году ставропольцы позаимствовали 25 млн рублей на обучение

Кредитный договор можно оформить на один семестр, год или всё обучение целиком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ставропольцы довольно активно пользуются таким кредитом, как образовательный с государственной поддержкой. Такой формат позволяет возвращать банку средства, позаимствованные на обучение, в льготном режиме - основной долг погашается после окончания учебы.

За первые 7 месяцев 2022 года на обучение жители нашего региона на льготных условиях позаимствовали 25 млн рублей. В основном размер кредитов остается в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что с августа 2020 года ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3%. Это значит, что государство компенсирует большую часть довольно внушительной процентной ставки, остальные 3% — за заемщиком.

С момента этого снижения ставки в регионах ЮФО и СКФО значительно вырос спрос молодежи на этот вид кредитования.

- Перед началом нового учебного года мы видим многократный рост спроса на этот вид льготного кредитования. Это связано, в первую очередь, с тем, что молодёжь стала более внимательно выбирать специальность и вуз, не перекладывая при этом расходы по оплате обучения на членов своей семьи, - отмечает тенденцию Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Отмечу, что в последние 2-3 года становится востребованнее получение второго и третьего высшего образования специалистами после 30 лет: ежегодно их число среди оформивших льготный кредит удваивается.

Сегодня уже более 630 учебных заведений России работают с образовательными кредитами. Обучение доступно студентам от 14 лет по любым программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также для получения второго и последующего высшего образования в имеющем лицензию и аккредитацию вузе страны.

Кредитный договор можно оформить на один семестр, год или всё обучение целиком. Средства выдаются студентам частями для каждого семестра или года обучения в вузе. Комиссии, обеспечение по кредиту, страхование и справка о доходах не требуются. Кроме того, банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность, университет или взял академический отпуск.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ!

Единственным банком, который сейчас выдает образовательные кредиты с господдержкой, является пока только Сбербанк. Остальные банки зачастую маскируют под этим названием потребительские кредиты с особыми условиями.

Кредит с поддержкой оформляется исключительно на самого студента: если заемщиком выступает родитель, то он получает обычный потребительский кредит.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, но можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.