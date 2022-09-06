Водитель со Ставрополья стал миллионером, анализируя архивы лотерей. Кажется, он раскрыл магию чисел

Что миллионер будет делать с выигрышем, неизвестно Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ставропольского края Олег Сергиенко выиграл 938 млн рублей в лотерее "Столото". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Брат Олега Сергиенко. Фото: "Столото"

В Москву за выигрышем мужчина послал двоюродного брата. Почему - родственники не объясняют. То ли у самого Олега нет возможности, то ли он боится, что кто-то начнет его расспрашивать о выявленной "магии чисел".

Его брат, однако, проговорился, как Олег пришел к победе. Оказывается, что ставропольский водитель подолгу пропадает за архивами. Мужчина внимательно анализирует, какие числа встречаются чаще всего. Порой он в исступлении отмечает больше цифр, и билеты приносят ему скромные выигрыши. Но этот билет оказался пока что самым счастливым.

- Когда брат позвонил, по его счастливому голосу я сразу понял, что он выиграл. Я безумно рад за него. Таких эмоций я у него давно не видел, - поделился брат победителя.

МАГИЯ ЧИСЕЛ

В марте 2020 года житель Пятигорска тоже вывел свою счастливую комбинацию. Залог успеха был прост: он использовал в своем билете одни и те же числа, среди которых 1, 2, 3 и 4. И только сомнение помешало ему выиграть больше. Так, в первом поле билета мужчина указал такую комбинацию "11, 22, 33, 31 и 24". Во втором ему нужно было указать похожее число - 3, но он побоялся проиграть. Тем не менее, он выиграл 4,6 млн рублей, его имя до сих пор держат в секрете.