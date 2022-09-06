Мужчине предстояло работать на ферме. Бесплатно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В поисках работы 40-летний житель Брянской области едва не попал в рабство в Дагестане. История произошла несколько недель назад, когда Алексей Васильевич приехал в столицу в поисках лучшей доли. Дома, на Брянщине, у него осталась семья - любимая женщина и пасынок. Алексей рассчитывал найти работу с достойной оплатой, поднакопить и вернуться на родину, но все обернулось иначе.

Поиск работы мужчина начал с Киевского вокзала. Там незнакомец предложил ему вакансию разнорабочего в Подмосковье. Алексей согласился и сел в автобус, который должен был доставить его к новому месту работы. В пути россиянин почувствовал неладное - слишком уж долго ехал автобус. Спросил у сопровождающего в чем дело. Ему ответили, что маршрут поменялся. Мол, едем в Астрахань. Но и это оказалось неправдой. В итоге Алексея привезли в Кизлярский район Дагестана. Там, у поселка Крайновка, ему предстояло работать на животноводческой ферме. Обещали даже заплатить. Правда через год.

Алексей Васильевич оказался за две тысячи километров от дома, в незнакомом месте и без денег на обратную дорогу. К счастью, сопровождающие забыли забрать у него телефон. Мужчина тут же позвонил пасынку и рассказал, что находится в Дагестане, где именно - не знает и что делать дальше - не знает.

Алексей Васильевич чудом избежал рабства. Фото: "Альтернатива".

Парень быстро сориентировался и связался с представителями общественного движения против рабства «Альтернатива». Те передали сообщение своему представителю в регионе, а он уже подключил местную полицию. Так, общими усилиями стражей порядка и активистов удалось найти Алексея Васильевича.

- В скором времени житель Брянской области отправится домой, где его ждут близкие.

Сейчас с помощью одной из наших подписчиц уже приобретен билет для возвращения мужчины домой, - рассказал представитель общественного движения против рабства «Альтернатива», отметив, что, к счастью, эта история лишена прямого насилия, которое часто встречается в подобных случаях.

Тем не менее, важно знать, что соглашаться на случайный заработок - опасно.

- Зачастую подобная «благодетель» увозит вас в фактическое рабство, - поясняют активисты.

Ранее «Комсомолка» рассказывала историю Ивана из Владимирской области, который пять лет провел в рабстве в Ингушетии.

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