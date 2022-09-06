Тихий и серый: что известно о студенте, заманившем конфетой четырехлетнюю девочку в кусты на Ставрополье

Фото: ориентировка/СУ СКР

В Ставропольском крае разгорелся скандал из-за инцидента, который случился в Новопавловске. 4 сентября, после 17 часов, молодой человек конфетой подозвал четырехлетнюю девочку, завел в кусты и совершил запрещенные действия, попадающие под уголовную статью. За сутки парня поймали, возбуждено дело. Что известно о злоумышленнике - читайте в материале "КП-Ставрополь".

Фото из ориентировки

КАК ВЫЯВИЛИ

Первой инцидент заметила 9-летняя сестра потерпевшей, которая играла с другими детьми. По ее словам был составлен фоторобот парня. Однако молодой человек также попал на камеры наружнего наблюдения, кадры с которых позволили прояснить многие моменты. Утром 6 сентября злоумышленника задержали в Новопавловске.

КТО ОН

По словам источника "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах, это 18-летний студент местного техникума. Никаких проступков - приводов, судимостей - за ним не числится. На учете нарколога или психиатра не стоит. Сам же парень зарегистрирован в другом селе, которое находится в часе езды.

Собеседники "КП-Ставрополь" из числа местных жителей говорят, что всем в городе уже известно имя молодого человека. Они говорят, что парень тихий, ничем не примечательный. Друзьям подозреваемого, с которыми пытался связаться журналист издания, отказываются говорить.

Следователи после инцидента порекомендовали провести со своими детьми профилактическую беседу. Напомните им правило пяти "нельзя": не разговаривать с незнакомцами на улице и не впускать их в дом; не заходить с ними вместе в подъезд и лифт; не садиться в чужую машину; не принимать от незнакомых людей подарки; не задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты.