Качественные ставропольские заемщики возвращаются за кредитами

Банки готовы одобрять потребительские займы по большинству заявок Фото: Мария ЛЕНЦ

У каждого человека, хотя бы раз оформлявшего банковский кредит, есть персональный кредитный рейтинг. Он рассчитывается для того, чтобы была понятна кредитоспособность заемщика, то есть способность возвращать займы без просрочек. По итогам первого полугодия Национальное бюро кредитных историй фиксирует, что так называемые качественные заемщики, еще весной неохотно обращавшиеся за кредитами, стали возвращаться в банки. Таким образом, среднее значение персонального кредитного рейтинга заявителей почти повсеместно выросло. В Ставропольском крае оно достигло на конец июня показателя в 377 баллов.

Это значение, подчеркивают в НБКИ, находится в диапазоне средней кредитоспособности заявителей. Соответственно, интерес к получению заемных средств есть у всех категорий заемщиков, и банки готовы одобрять потребительские займы по большинству заявок. Однако на более лучшие условия и более крупные суммы в банках традиционно могут рассчитывать заемщики с высокими баллами.

Что учитывается при расчете кредитного рейтинга

Бюро кредитных историй, рассчитывающие персональные рейтинги, учитывают совокупность факторов из «финансовой биографии» заемщиков. В частности, максимально учитываются допущенные просрочки по платежам – их объемы, давность, периодичность. Их наличие, безусловно, снижает рейтинг.

Другой фактор – быстрота возвращения к графику платежей после просрочек. Это показатель дисциплины и готовности человека выполнять взятые на себя обязательства.

Во внимание берется вообще количество действующих и закрытых кредитов. Хороший знак для банков – если есть успешно погашенные крупные кредиты. Причем именно банковские, а не из микрофинансовых организаций. Также учитывается число обращений за кредитами в недавнее время. Считается, что чем больше заявок подано, тем человек менее финансово надежен.

Как улучшить кредитный рейтинг

Ни в коем случае не стоит верить предложениям о каком-то «волшебном» повышении рейтинга. Это наряду с посулами об искусственном улучшении кредитной истории один из видов мошенничества, подчеркивают в Региональном центре финансовой грамотности.

Если вы проверили свой персональный кредитный рейтинг и в преддверии оформления банковского кредита хотите его повысить, есть только универсальные советы про платежную дисциплину. Нужно погасить все просрочки, даже если они копеечные. Принципиально важно своевременное внесение платежей по текущим кредитам.

Кроме того, лучше закрыть кредитные карты, в том числе неиспользуемые и остающиеся «про запас». И еще совет профессионалов – избегайте «хроническое» кредитование в микрофинансовых организациях, которые так активно заманивают займами до зарплаты.