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Происшествия6 сентября 2022 11:21

Три жителя Дагестана осуждены на 11 и 12 лет за подготовку теракта по указанию ИГИЛ*

Боевики планировали взорвать здания спецслужб
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Приговор огласили в Южном окружном военном суде

Приговор огласили в Южном окружном военном суде

Фото: Александр ГЛУЗ

Осуждены примкнувшие к запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* жители Дагестана. Как уточняет пресс-служба Южного окружного военного суда, трое выходцев из республики готовили теракт, за что получили тюремные сроки от 11 лет.

О подготовке террористического акта сотрудники спецслужб узнали двумя годами ранее. В декабре 2020-го три жителя Дагестана присягнули на верность главарю запрещенной террористической организации ИГИЛ и запланировали теракты в отношении силовиков.

Боевики снимали на камеру телефона подходы к зданиям, в которых размещались службы, рисовали карты-схемы с обозначениями ведомственных объектов, постов охраны, секторов обстрелов и путей отходов.

Воплотить преступный умысел не успели, поскольку были задержаны уже в конце декабря 2020 года. За подготовку теракта житель Дагестана Рамазанов приговорен к 12 годам лишения свободы, Шахрудинов и Абдулкадыров получили по 11 лет. Свой срок они будут отбывать в колонии строгого режима. Плюс всем назначен штраф по 350 тысяч рублей.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация

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