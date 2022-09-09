В России зэки украли у 101 начальника детсадов и школ миллион на цветы прокурорам и пожарным

Муниципальные служащие боялись и давали деньги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае предъявлено обвинение по делу о крупном телефонном мошенничестве. Обманутыми оказались начальники самых разных учреждений и организаций из 36 регионов России. А подсудимыми по делу стали зэки, рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

КТО ОРГАНИЗОВАЛ ДЕЛО

Еще в начале десятых Ильдар М. попал в передрягу. По словам мужчины, он встретился со старыми знакомыми, поделился, что женился и стал отцом. Один из товарищей упрекнул, что так он "отходит от старой воровской жизни". По пути домой недовольные пытались избить Ильдара, но он все предвидел и взял на дорожку кухонный нож. Чтобы влиятельные друзья пострадавших его не нашла, мужчина уехал на попутках в Москву и два года жил там под чужим именем.

Правда, его нашли правоохранители. И в 2015 году Ильдару дали 15 лет в колонии строгого режима. В феврале 2019 года из девятой колонии в Ульяновске он создал свою банду телефонных мошенников.

ТЮРЕМНЫЙ "ЦВЕТОЧНЫЙ" БИЗНЕС

В группировку привлекли не менее 17 людей из числа заключенных и освободившихся. Первая группа - "обеспечение" - искала третьих лиц, на чьи имена регистрировали банковские счета (в банду такие не входили - Пр.), и переправляла в колонии телефоны, оснащенные приложениями по смене номера вызова и мессенджерами. Вторая - "звонари" - находила контакты жертв и звонила им. И третья - "обнальщики" - следила за денежными потоками и выводила средства.

Жертвами банды становились начальники детсадов, школ, дворцов культуры и колхозов. Звонившие пугали как могли. Представлялись прокурорами, пожарными, проверяющими из Роспотребнадзора, региональных министерств, охраны труда. Но потом успокаивали изумленных сотрудников - они знают, что любит комиссия.

Как подписывали телефоны злоумышленников Фото: Варвара АНТОНОВА

Самой частой уловкой, с которой начинали злоумышленники, стали вымышленные цветы. К примеру, "прокурор" говорил, что в комиссии будут женщины, потому их надо задобрить букетиком. Который, к слову, уже заказан и едет с курьером. Затем звонил несуществующий сотрудник службы доставки и просил перевести предоплату. Как правило, сумма варьировалась от четырех до 15 тысяч рублей - иногда комиссии были исключительно женскими.

НОВЫЕ УЛОВКИ

После нескольких обманутых злоумышленники вспомнили, что в их комиссии могут входить мужчины и они в легенде остаются ни с чем. А расположить их можно элитным алкоголем. Его якобы купил сам звонящий, который приедет в день проверки и привезет все - только оплатите.

Некоторые зэки фантазировали и придумывали различные подарки. Эта статья расходов на проверяющих оказалась самой прибыльной: двое потерпевших выложили за них по 40 тысяч рублей. А когда в России началась первая волна коронавируса, муниципальным служащим "докупали" недостающие средства индивидуальной защиты.

Зэков выбирали из разных колоний Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

За полтора года банда заработала более 1,5 млн рублей, известно о 101 эпизоде мошенничества либо покушения на это. Правоохранители нашли только восьмерых злоумышленников, среди которых - руководители всех внутренних подразделений ОПС. Их вычислили по беседе в WhatsApp, в которой мошенники вели деловую переписку.

Изначально дело начинали рассматривать в Советском районе Ставропольского края, где отбывал наказание первый выявленный участник банды. На днях материалы отправили в Заволжский районный суд Ульяновска - там находится колония, из которой Ильдар руководил бандой.