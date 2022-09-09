«Судью на мыло»: футболистам ФК «Дербент» грозит пожизненная дисквалификация за избиение судьи

Футболисты «Дербента» избили судью

В Астрахани 7 сентября 2022 года прошел футбольный матч между командами «Дербент» и «Астрахань». Игра закончилась в пользу домашней команды со счетом 1:0. На 87 минуте игрока под номером 8 судья удалил с поля.

Все произошло, когда был фол: дербентец пнул мяч в сторону команды-хозяев поля, и началась потасовка. Восьмой номер, уходя с поля, стал угрожать судейской команде. Это был не блеф: игроки под номерами 1, 5, 8, 23, 34 и 40 зашли в судейскую и жестоко избили главного судью руками и ногами. О состоянии судьи не сообщается.

В министерстве физической культуры и спорта Дагестана осудили такое поведение спортсменов. Заместитель министра Будун Будунов взял на контроль случившийся инцидент и вместе с представителями Контрольно-дисциплинарного комитета МОО «Союз федераций футбола ЮФО и СКФО» определил, что нападавшие должны получить наказание.

Ранее тренер «Торпедо» был отстранен на два матча за оскорбление судьи. Клуб «Торпедо» наказали после скандала в матче с «Ростовом». Отстранения от матчей не редкость в мире футбола. Но что будет с игроками, которые жестоко избили главного судью?

Что грозит спортсменам

За такое нарушение спортсменам грозит от 2 лет до пожизненной дисквалификации из футбола. В министерстве спорта республики действия футболистов назвали недопустимыми. Также и тренеры команды, которые допустили такое развитие событий, попадут под санкции Минспорта.

Как точно накажут спортсменов, неизвестно. Не исключено, что спортивный комитет вынесет самую суровую меру наказания. В таком случае для нападавших парней дорога в футбол будет навсегда закрыта.