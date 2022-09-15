"Услышала едва уловимый стон": 92-летнюю пенсионерку нашли при удивительном стечении обстоятельств

Фото: "ЛизаАлерт"

В Ставропольском крае при невероятных обстоятельствах нашли 92-летнюю бабушку. Историю спасения рассказали представители "ЛизаАлерт".

Анна Артемовна Сикорова пропала вечером 8 сентября в поселке Калиновское Александровского района. Первые поиски, организованные полицией и родственниками пожилой женщины, не дали результатов. Потому утром семья обратилась к волонтерам "ЛизыАлерт".

Фото: "ЛизаАлерт"

- Сложность быстрого выезда добровольцев была в том, это был будничный день, большинство находилось на работе, а еще - удаленность места пропажи. Но каждый смог найти выход из ситуации и по максимуму ускориться, - рассказывают представители отряда.

У дома пенсионерки развернули штаб. Поисковые группы, так называемые "лисы", отработали 11 задач и прошли более 110 километров. Волонтеры после длительных походов не отдыхали, понимая, как важно найти человека в первые часы поиска. Так продолжалось даже тогда, когда штаб численно расширился до трех десятков человек.

- Вадим Шумельный, вернувшись с первой задачи, сразу начал формирование новой "лисы". Назначенный старшим поисковой группы, он повел ее в очередной квадрат. На месте добровольцы выстроились в шеренгу, и группа начала прочес лесного массива по направлению к водоёму. Через некоторое время "лиса" услышала едва уловимый стон.

Затем неразборчивое мычание переросли в различимые призывы о помощи. Волонтеры остановили работу, стали прислушиваться, откуда доносятся звуки, и медленно шли к источнику. Оказалось, что Анна Артемовна провалилась в глубокий ров.

- Когда мы увидели бабушку, лежавшую далеко в глубине оврага, каждый начал пробираться к ней с осторожностью - уж очень крутой спуск и много невидимых опасных участков. Но что она окажется настолько хрупкой, будто хрустальной, я никак не ожидала! [...] Не могу не сказать о самой Анне Артемовне, о ее силе духа, жажде жизни, стойкости и веры в то, что ее обязательно найдут! - рассказывает одна из участниц поисков.

Фото: "ЛизаАлерт"

Бабушка уже идет на поправку, сообщают в "ЛизаАлерт". Кадры спасения можно посмотреть на нашем сайте.