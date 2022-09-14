«Повлиял на развитие отечественных СМИ»: глава Ставрополья поделился мнением об ушедшем из жизни Владимире Сунгоркине

Владимир Николаевич Сунгоркин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 14 сентября 2022 года, прогремела трагическая новость: Владимир Николаевич Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Сложно представить и принять, что самого важного для «Комсомольской правды» человека больше нет. В 10:41 на сайте «КП» официально объявили об утрате. Главный редактор умер во время экспедиции в Приморье – там он собирал материал для своей новой книги.

Об уходе из жизни Владимира Николаевича высказалось много известных людей. Все они вспоминают генерального директора издательского дома добрым словом и соболезнуют родным, близким и коллективу «Комсомольской правды». Губернатор Ставропольского края также выразил соболезнования в своих официальных соцсетях:

— Выдающийся российский журналист и управленец, человек, повлиявший на развитие всех современных отечественных СМИ. Выражаю глубокие соболезнования коллективу «Комсомольской правды», родным и близким Владимира Сунгоркина. Всем, кто ценит честное, искреннее, умное слово, будет его не хватать, – пишет глава региона.

Фото: губернатор Ставропольского края

О Владимире Николаевиче высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Он был и журналист, и мужик – настоящий. Он был и путешественник, и исследователь, и энтузиаст, и отец, и муж. И просто очень-очень хороший товарищ и все это в высшей степени. Поэтому, конечно, это большая потеря, и ее невозможно восполнить. Мы всегда его будем помнить».

Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков прокомментировал кончину Владимира Сунгоркина так: «Ничего, кроме очень сильной скорби, печали и горя. Он сам вел эфиры, несмотря на то, что на нем была огромная нагрузка по управлению всем издательским домом. И я знаю, насколько тяжело эта тяжелая новость была воспринята в самом издательском доме, в редакции».

Глава государства Владимир Путин написал о Владимире Николаевиче: «Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной “Комсомолки”».

Слова соболезнования передал Сергей Шойгу: «Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной главного редактора “Комсомольской правды” Владимира Николаевича Сунгоркина. Владимир Николаевич был талантливым журналистом, настоящим профессионалом своего дела. Его преданность работе, объективность и порядочность останутся достойным примером для всех, кто хочет связать свою жизнь со сферой медиа и СМИ».

Первый заместитель Роман Карманов рассказал о своей первой и последней встречи с Владимиров Сунгоровым: «Очень много о чем есть вспомнить. Я в “Комсомольской правде” проработал 12 лет. Начал во Владивостоке, потом в Питере. Во Владивостоке Владимир Николаевич меня и нашел. И я ему обязан всем».

Главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин рассказал о том, как он и Владимир Сунгоркин вместе проживали историю «Комсомолки»: «Мы не просто работали — мы вместе жили, вместе проживали свою историю “Комсомолки”. Совсем недавно мы хотели встретиться вместе всем отделом рабочей молодежи, Тем, старым составом. Я встречался с Володей на Дне рождения “КП” в мае этого года. И он говорил, что хотел отметить юбиляров отдела рабочей молодежи».

Без преувеличения огромное количество людей скорбят о потере Владимира Николаевича Сунгоркина.