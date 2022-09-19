Фестиваль «На высоте» продлился почти неделю. Фото: vk.com/fest_onthetop

19 сентября в Ставрополе прошла церемония закрытия первого Всероссийского фестиваля работающей молодежи «На высоте 2022». Для тех, кто не смог посетить ее лично, организовали прямую онлайн-трансляцию.

Фестиваль «На высоте» работал в краевой столице с 16 сентября. За это время более 2000 парней и девушек со всей страны, а также из ДНР и ЛНР, поучаствовали в десятках мастер-классов, продемонстрировали свои музыкальные, танцевальные, театральные, художественные таланты и научные достижения, получили наставления звездного жюри и побывали на концертах популярных артистов - Надежды Бабкиной в сопровождении театра «Русской песни», Олега Газманова, Jony, Клавы Коки, Натальи Качуры, групп «Градусы», «Личности» и «ПослеZавтра».

В день закрытия фестиваля также запланирован масштабный концерт. Его программа несколько раз успела поменяться. Первоначально сообщалось, что на него будут приглашены две звезды - Леонид Агутин и Данил Прытков, более известный как Niletto. Позже организаторы анонсировали еще и выступление Николая Расторгуева и группы «Любэ». А за пару дней до окончания Фестиваля выяснилось, что затянуть «Па-па-попадаешь в сердце, остаешься там, любимка» хором с любимым артистом у ставропольцев не получится - концерт Niletto отменили. Также, как и праздничный салют - в знак солидарности с жителями Донбасса.

- Дружить и объединяться нужно всегда, а поводы для салюта у нас обязательно еще будут! - сообщили организаторы Фестиваля в своем официальном Телеграм-канале.

Прямая онлайн-трансляция закрытия фестиваля На высоте 2022 в Ставрополе 19 сентября 2022

Трансляция началась на сайте stav.kp.ru в 18:00 по московскому времени. Если по какой-то причине на данной странице не отображается видеоплеер, для просмотра воспользуйтесь ссылкой.

ВАЖНО!

В связи с празднованием Дня города в Ставрополе вводится ограничение движения транспорта до 20 сентября. Перекрытие затронет с десяток дорог. Показываем их на карте.

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Подрядчик получит за организацию всех концертов и фестиваля более 111 млн рублей. В тендер, кроме прочего, входит устройство сцены и закупка аппаратуры. Выплачивать эту сумму будут тремя траншами (подробности).