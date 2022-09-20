Убил за 50 рублей: в Кисловодске друг карманника поплатился жизнью за кражу около бара

Фото: СУ СКР по СК

В Кисловодске вынесли приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве малознакомого мужчины. Причиной конфликта стала кража, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В феврале 2020 года обвиняемый взял со своей сожительницей микрозайм в пять тысяч рублей. Парочка решила отметить такую удачу в одном из кафе Кисловодска. Там мужчина поругался с посетителем и его другом, но стороны нашли нужные слова, чтобы разрешить конфликт без ругани и драки. Даже выпили примирительный бокал.

Вскоре мужчина с девушкой решили уйти домой. Новые знакомые увязались за ними, надеясь на продолжение банкета. Из-за этого они опять поругались. СУ СКР по Ставропольскому краю сообщает, что мужчины повздорили из ревности: один из друзей был слишком любвеобильным и оказывал девушке знаки внимание.

В ходе перебранки один из друзей выхватил у обидчика 50 рублей, убежал и оставил своего товарища. А тот был не в состоянии скрываться. Его догнал оскорбленный мужчина и нанес не менее восьми ударов ножом в жизненно важные части тела, в том числе в сердце. Потерпевший умер на месте.

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

Мужчине вменяли статью "Убийство". Дело рассматривали присяжные, которые единогласно поддержали обвинение.

- Суд, основываясь на вердикте коллегии присяжных заседателей, с учетом позиции стороны обвинения, постановил обвинительный приговор, которым назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

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