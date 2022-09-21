Где находятся военкоматы и призывные участки в Ставропольском крае

Все попавшие под частичную мобилизацию сначала пройдут подготовку или переподготовку Фото: Олег УКЛАДОВ

Ставропольский край полностью выполнит поставленные перед регионом задачи по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил губернатор региона Владимир Владимиров. Также он уточнил, как будет организована данная работа.

О том, кто из ставропольцев подлежит призыву, а кому положена отсрочка, читайте в материале «КП-Северный Кавказ».

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Отвечать за все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в Ставропольском крае, будет региональная призывная комиссия по мобилизации граждан. Ее возглавит Владимир Владимиров.

- России нужна защита. Уверен, что зов Родины наш край услышит, задачи, поставленные президентом РФ, выполнит, - подчеркнул глава Ставрополья.

Военный комиссариат Ставропольского края

Ставрополь, улица 8 Марта, 164

Телефон: (8652) 24-22-05, 24-57-00, 75-95-42.

Военный комиссариат Ставрополя

улица Лермонтова, 187 Телефон: (8652) 23-47-96, 23-78-20.

Военный комиссариат Александровского и Новоселицкого районов

село Александровское, улица Калинина, 39

Телефон: (86557) 8-70-19, 2-67-27.

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Военный комиссариат Зеленокумска, Советского и Степновского районов

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Военный комиссариат Изобильненского и Труновского районов

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Военный комиссариат Красногвардейского района

село Красногвардейское, улица Ленина, 41

Телефон: (86541) 2-55-08, 4-53-30.

Военный комиссариат Левокумского района

село Левокумское, улица Гагарина, 35 (86543) 3-16-35, 3-17-36.

Военный комиссариат Минеральных Вод, Железноводска и Минераловодского района

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Военный комиссариат Невинномысска и Кочубеевского района

Невинномысск, улица Гагарина, 105

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Телефон: (86558) 3-32-09, 3-32-09.

Военный комиссариат Новоалександровского городского округа

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