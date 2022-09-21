Где находятся военкоматы и призывные участки в Ставропольском крае

Все попавшие под частичную мобилизацию сначала пройдут подготовку или переподготовку
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ставропольский край полностью выполнит поставленные перед регионом задачи по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил губернатор региона Владимир Владимиров. Также он уточнил, как будет организована данная работа.
О том, кто из ставропольцев подлежит призыву, а кому положена отсрочка, читайте в материале «КП-Северный Кавказ».
Отвечать за все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в Ставропольском крае, будет региональная призывная комиссия по мобилизации граждан. Ее возглавит Владимир Владимиров.
- России нужна защита. Уверен, что зов Родины наш край услышит, задачи, поставленные президентом РФ, выполнит, - подчеркнул глава Ставрополья.
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