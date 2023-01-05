«Ушел ярчайший представитель нации»: в Чечне простились с Русланом Хасбулатовым

Руслана Хасбулатова не стало в возрасте 80 лет. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Чечне простились с последним председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым. Политика проводили в последний путь и похоронили в его родовом селении Толстой-Юрт.

Хасбулатов скончался на 81-м году жизни 3 января на своей даче в Подмосковье. Близкие Руслана Хасбулатова решили похоронить его на малой родине и не устраивать пышной церемонии прощания в Москве.

Тело видного политика доставили в Грозный вечером 4 января. После всех традиционных религиозных обрядов его похоронили в родном селе. Проститься с ним собрались члены семьи, односельчане и жители республики, которые не были с ним лично знакомы.

С видным политиком простились в родном селении. Фото: стоп-кадр видео.

Соболезнования родным Руслана Хасбулатова выразил и лидер Чеченского народа Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что даже после завершения политической карьеры Руслан Имранович оставался полезным обществу – занимался преподавательской деятельностью, передавая свой богатый опыт молодому поколению.

Кадыров назвал Хасбулатова «ярчайшим представителем нации».

- Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича! – сказал Кадыров.

В беседе с журналистом «КП» Александром Гамовым в свой 80-й день рождения Хасбулатов назвал себя «фаталистом».

- Я - фаталист. Что предназначено Всевышним, от этого не уйдешь, - сказал журналисту политик, вспоминая события 1993 года.

Хасбулатов считал себя фаталистом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БИОГРАФИЯ РУСЛАНА ХАСБУЛАТОВА

Руслан Хасбулатов родился в Чечне 22 ноября 1942 года. В двухлетнем возрасте вместе с родными был сослан в холодные степи Казахстана. Там прошло его детство и юность. В начале 60-х отправился в Москву, где окончил МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1970-м защитил кандидатскую диссертацию. С 1978 года преподал в экономическом университете имени Плеханова. В 1982 году стал доктором экономических наук.

Во время перестройки был членом научного совета Бюро Совета Министров СССР по социальному развитию. А в марте 1990-го стал депутатом народным депутатом РСФСР. 5 июня того же года занял пост первого зампреда Верховного совета РСФСР. С июля 91-го работал в должности исполняющего обязанности председателя Верховного Совета РСФСР. 29 октября приступил к работе без приставки «и.о.».

Во время путча Хасбулатов лично подписал воззвание «К гражданам России», осуждающее действия ГКЧП.

В сентябре 1992 был избран на годичный срок председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

С 1994 года значился заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

Руслан Хасбулатов был награжден медалью «За доблестный труд». Был заслуженным деятелем наук РФ, почетным доктором Бар-Иланского университета в Израиле. Являлся автором более 700 научных работ.

Вместе с супругой Раисой он вырастил двоих детей – сына Омара и дочь Селиму. Дочь Хасбулатова скончалась от коронавируса в 2022 году.

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