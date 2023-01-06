Работягу из Дагестана поймали со шпионским "жучком". Мастер подслушивал беседы коллег на досуге

Фото: Иван Прохоров

В Дагестане наказали мастера завода, который подслушивал разговоры коллег в комнате отдыха. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал источник в правоохранительных органах.

Еще в июле 2020 года у Рамазана появились опасения, что его коллеги с ним нечестны. В личных беседах они не говорили, что кто-то его обсуждает, но ощущение, что он изгой, не покидало мужчину. Он решил вопрос кардинально.

Через своего знакомого он узнал об устройствах для прослушки. Крепятся надежно, зарядку держат подолгу, почти не видны - и не разрешены законом. Рамазан попросил его купить такое для него и отдал 1,2 тысяч рублей. При этом, как пояснили следователям участники истории, техническое средство купили на известной торговой площадке.

Устройство пришло только в сентябре 2022 года. За полтора года страхи совсем измотали Рамазана, потому он сразу же установил технику в комнате досуга. Днем он исправно работал, а ночью прослушивал все, что происходило во время перерывов.

Правда, вскоре за нетерпеливым работником пришли правоохранители, у которых появилась оперативная информация о покупке запрещенных «жучков» дагестанцем. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот спецтехники». Рамазан полностью признал вину в содеянном. Городской суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей и отобрал «жучок».

Несмотря на то, что по статьей, вменяемой за незаконную спецтехнику, предусмотрено лишение свободы до четырех лет, нередко подобные преступления наказываются штрафом. Так, например, в 2018 году житель Белгородской области проделал такой же путь: заказал "прослушку" и забрал ее на почте. На выходе его ждали полицейские. По итогу суд назначил мужчине штраф в 20 тысяч рублей.

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