Правая рука операции: в КБР будут судить первого фигуранта дела о дерзком убийстве директора психинтерната

Мурат Балов умер на месте. Фото: rpnikbr.ru

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинение местному жителю, который помогал в убийстве директора республиканского психоневрологического интерната Мурата Балова и начальника охраны учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 18 июля 2022 года, после 11 часов, в поселке Яникой. Мужчина в камуфляже и балаклаве, со спортивной сумкой спокойно вошел в учреждение. Как позже выяснилось, он проходил собеседование на должность охранника.

Когда Балов провел гостя в свой кабинет для разговора наедине, тот вытащил обрез и выстрелил. На звуки прибежал начальник охраны интерната, но остановить злоумышленника ему не удалось. Тот выстрелил в него и скрылся с места преступления. Оба потерпевших скончались на месте.

Фрагмент видео. Фото: Telegram

Сотрудники полиции раскрыли личность подозреваемого в убийстве. Им оказался местный житель Альберт Мамбетов, которого сразу же объявили в розыск. Следователи сообщили, что мужчина действовал не один.

Альберт Мамбетов объявлен в розыск. Фото: МВД России

Оказалось, что Мамбетову помогал его знакомый, который согласился подсобить с транспортом и вещами. По версии следствия, злоумышленник должен был доставить подозреваемого до места преступления. Мужчина также вызвался уничтожить старые вещи стрелка и привезти новые. Но оперативники задержали злоумышленника, когда тот ехал на указанную точку.

Теперь помощнику подозреваемого в убийстве грозит срок за пособничество. Дело уже передано в суд.

На момент смерти Мурату Балову было 43 года. Последние 12 лет мужчина управлял несколькими соцучреждениями - Центром социальной помощи семье и детям в Баксанском районе, Комплексным центром социального обслуживания населения там же, Прохладненским детским домом-интернатом и Нальчикским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Учреждением в Яникой он возглавлял восемь лет. Мотивом преступления называют неприязненное отношение Мамбетова к Балову.