Кровавое шоу на глазах у детей: тигрицы внезапно подрались на арене цирка в Кисловодске

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На арене цирка в Кисловодске на глазах у зрителей подрались две тигрицы. Об этом инциденте рассказывают пользователи сети.

Программу в Кисловодск привез Ярослав Запашный - племянник Эдгарда и Аскольда Запашных, дрессировщик и представитель пятого поколения цирковой династии. Почти каждый день артисты показывали представление "Тигры на земле и в воздухе". По сюжету животные участвуют в новогодней сказке.

6 января, однако, шоу прошло не по сценарию. Внезапно одна из тигриц перестала слушаться дрессировщика и напала на другую, более старшую. Животных удалось разъединить с помощью подиума и палок, до этого времени тигрицы успели друг друга сильно поранить.

- Одна тигрица кинула на другую. Воизбежания максимальных травмы мои дрессировщики бросились их разнимать, в самый короткий срок это удалось сделать. Всех тигров я отправил домой. У одной тигрицы серьезные травмы, за ее жизнь борются ветеринары. Прошу прощения у зрителей Кисловодского цирка, на моей памяти это первый такой инцидент. Драки бывают, но настолько жесткие у меня впервые, - заявил Ярослав Запашный.

Кроме того, непонятно, сколько зрителей было на представлении, но можно предположить, что выступление тигров собрало полный зал. К примеру, на завтрашнее представление были свободными два сектора в северной части арены и некоторые места в других.

К моменту публикации на официальном сайте шоу закрыта продажа билетов. Кроме того, администраторы отключили чат с покупателями. До инцидента зрители оставляли только положительные отзывы, единственная жалоба - это шумные колонки кисловодской арены. А довольные бабушки и родители признавались, что не ожидали, что их маленькие дети "высидят два часа программы". Возрастное ограничение у шоу - 0+.

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