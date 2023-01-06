Это аномалия: специалисты объяснили, почему тигрицы Запашного устроили кровавую драку на глазах у детей

Фото: администрация Кисловодска

На арене цирка в Кисловодске новогоднее шоу с тиграми чуть не обернулось трагедией. Внезапно для всех - даже для дрессировщиков и персонала учреждения - животные устроили кровавую драку. Организатор представления - Ярослав Запашный, дрессировщик и представитель пятого поколения цирковой династии, племянник Эдгарда и Аскольда Запашных - принес извинения свидетелям этой ужасной картины и признался, что еще не видел такой жесткой драки между двумя дикими животными.

Фото: администрация Кисловодска

- У одной тигрицы серьезные травмы, за ее жизнь борются ветеринары. Прошу прощения у зрителей Кисловодского цирка, на моей памяти это первый такой инцидент. Драки бывают, но настолько жесткие у меня впервые, - заявил Ярослав Запашный в видеообращении.

По кадрам из соцсетей понятно, что инцидент произошел очень быстро. Недовольная тигрица не выполнила команду артиста, после чего спрыгнула со своего места и бросила на другую особь. Довольно скоро, применяя палки и другие подручные предметы, ответственные остановили животных. Никто из людей не пострадал.

- По официальной информации Росгосцирка, предугадать нетипичное поведение тигрицы было невозможно, поскольку предыдущее представление в этот день все животные отработали на отлично. Специалисты считают, что у нападавшей самки из-за аномально теплой погоды на юге России период охоты начался раньше, чем обычно, - заявили представители администрации Кисловодска.

Организаторы приостановили продажу билетов на следующие представления. Возрастное ограничение у шоу - 0+.