Фермерам отдали ненужный пустырь под пастбище. Через пару лет их за это наказали сроком

Новые собственники получили условные сроки Фото: Андрей АБРАМОВ

Семейная пара получила срок за покупку ничейной земли в Ставропольском крае. Местные власти хотели через частные инвестиции облагородить никому ненужный пустырь. Об этом сообщил источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

В 2014 году супруги Синицины (фамилия изменена – Пр.) решили купить участок рядом с домом дочери. Они считали, что на площади в 1100 квадратных метров скоту будет комфортно пастись. Семейство обратилось в администрацию сельского совета, чтобы узнать имя владельца недвижимости.

Оказалось, что хозяин умер еще в 1998 году. Особенно проблемой Синициных озадачился глава сельсовета, который решил позвонить родственникам покойного. Те открестились от сомнительного наследства, которое бременем висело на них. И тогда чиновник рассудил, что землю надо отдать просто так – чтобы хотя бы не было высокого бурьяна. Сельские служащие по указке главы сделали выписку, по которой участок не за кем не числится и его можно передать на безвозмездной основе.

Счастливые супруги зарегистрировали в Росреестре свои права на собственность и организовали там пастбище, пристроив несколько фермерских зданий. Семья сэкономила около 300 тысяч рублей.

Однако через семь лет наследники решили вернуть землю и заявили о мошенничестве.

– В центре уголовного дела – супруги. По версии следствия, они подготовили подложные документы специально. При этом ни глава администрации, ни его подчиненные в деле не фигурируют, – сообщает собеседник «КП-Ставрополь».

Семейная пара признала вину в том, что захватила ничейную землю, введя в заблуждение сотрудников Росреестра. По решению Курского районного суда Ставрополья собственников приговорили к году условного лишения свободы. А судьбу пастбища будут решать через гражданское производство.