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Общество7 января 2023 9:30

Фермерам отдали ненужный пустырь под пастбище. Через пару лет их за это наказали сроком

Местные власти хотели через частные инвестиции спасти никому ненужный пустырь
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Новые собственники получили условные сроки

Новые собственники получили условные сроки

Фото: Андрей АБРАМОВ

Семейная пара получила срок за покупку ничейной земли в Ставропольском крае. Местные власти хотели через частные инвестиции облагородить никому ненужный пустырь. Об этом сообщил источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

В 2014 году супруги Синицины (фамилия изменена – Пр.) решили купить участок рядом с домом дочери. Они считали, что на площади в 1100 квадратных метров скоту будет комфортно пастись. Семейство обратилось в администрацию сельского совета, чтобы узнать имя владельца недвижимости.

Оказалось, что хозяин умер еще в 1998 году. Особенно проблемой Синициных озадачился глава сельсовета, который решил позвонить родственникам покойного. Те открестились от сомнительного наследства, которое бременем висело на них. И тогда чиновник рассудил, что землю надо отдать просто так – чтобы хотя бы не было высокого бурьяна. Сельские служащие по указке главы сделали выписку, по которой участок не за кем не числится и его можно передать на безвозмездной основе.

Счастливые супруги зарегистрировали в Росреестре свои права на собственность и организовали там пастбище, пристроив несколько фермерских зданий. Семья сэкономила около 300 тысяч рублей.

Однако через семь лет наследники решили вернуть землю и заявили о мошенничестве.

– В центре уголовного дела – супруги. По версии следствия, они подготовили подложные документы специально. При этом ни глава администрации, ни его подчиненные в деле не фигурируют, – сообщает собеседник «КП-Ставрополь».

Семейная пара признала вину в том, что захватила ничейную землю, введя в заблуждение сотрудников Росреестра. По решению Курского районного суда Ставрополья собственников приговорили к году условного лишения свободы. А судьбу пастбища будут решать через гражданское производство.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПроисшествия: Ставропольский край