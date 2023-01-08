При взрыве газа в многоэтажке Дагестана пострадали беременная женщина и ребенок

Фото: МЧС России

В подвале многоквартирного дома в Хасавюрте ночью 8 января взорвался газ. Хлопок был настолько сильный, что повыбивало стекла в окнах квартир первого, второго и третьего этажей. И, судя по кадрам от очевидцев, перевернулась припаркованная у подъезда легковушка.

Фото: соцсети

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал ЧП, отметив, что есть пострадавшие и «сроки восстановления дома будут определены после детального обследования специалистов, в том числе ресурсоснабжающих компаний». В настоящее время идут доследственные мероприятия для установления точных причин произошедшего.

- Всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, было предложено временное размещение в местной гостинице. Им будет оказана вся необходимая помощь, - комментирует Меликов.

Фото: соцсети

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана, получили травмы три человека.

- Врачи Хасавюртовской ЦГБ с ночи спасают беременную женщину и трехлетнего ребенка, - комментируют в ведомстве. - Взрослому мужчине помощь была оказана амбулаторно.

Женщина на поздних сроках беременности сломала лодыжки. Ребенок получил черепно-мозговую травму. В настоящий момент делается все возможное для стабилизации их состояния. Жизни будущей матери и малыша ничего не угрожает, они продолжат получать лечение в стационаре. Вопрос находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.