Депутат Госдумы жестко прошелся по Меладзе и Галкину*: «Они выполняют функции шумных проституток»

Максим Галкин* и Алла Пугачева Фото: "КП" Архив

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев жестко прошелся по артистам, которые критикуют Россию из-за проведения специальной военной операции на Украине. Законодатель назвал их "идиотами" и заявил, что они "выполняют функции шумных проституток Запада". Об этом он сообщил в эфире программы от RT "Летучка".

– Меладзе, Галкин*, мелкие актеришки несут функцию шумных проституток запада. Оценка им – резкое порицание в нашем обществе и моральное отторжение.

Хамзаев выделил двух известных артистов - певца Валерия Меладзе и комика Максима Галкина. Первые, по мысли депутата, "пытается быть пушистым", а второй занимается пропагандой.

Валерий Меладзе Фото: "КП" Архив

– Он пропагандист наших врагов. Значит, автоматически он становится нашим врагом. Он нам пытается подавать, что он критикует Россию за то, что страна ведется себя как-то некорректно. А почему он не задает такие же вопросы Израилю, где он сидит? Раз уж он такой моралист. Он так не сделает, потому что его под зад выкинут.

Депутат считает, что артисты, уехавшие из России, хотят вернуться, чтобы зарабатывать как раньше. И они вернутся.

– Думаете, они кому-то там нужны? Сейчас тот же Галкин отведет турне по Израилю, и все, никому не нужны будут. [...] И уже наша общая задача – сделать так, чтобы эти предатели не получили ни рубля. Хотя так повелось, что с артистов, театралов, музыкантов в нашей стране как с гуся вода!

Султан Хамзаев Фото: "КП" Архив

Ранее Султан Хамзаев неоднократно подчеркивал свою позицию по спецоперации на Украине. Так, в ноябре 2022 года он предложил коллегам перевести свою месячную зарплату на нужды бойцов. За такие взгляды 35 стран ввели против Хамзаева санкции.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.