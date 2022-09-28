Обстановка на КПП «Верхний Ларс» на 16 часов 28 сентября. Фото: стоп-кадр с камер наблюдения

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 28 сентября 2022 года подписал анонсированный накануне указ о введении в РСО-Алания режима повышенной готовности в связи со сложной ситуацией на российско-грузинской границе в районе КПП «Верхний Ларс» - там образовалась 20-километровая пробка на выезд из 5,5 тысяч машин. В среднем люди ждут своей очереди по 3-4 дня.

Пробка на российско-грузинской границе по данным на полдень 28 сентября. Фото: Яндекс.Карты

«КП-Северный Кавказ» публикует полный текст Указа главы Северной Осетии №306 «О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания». Скачать документ в pdf-формате можно по ссылке.

Подробнее о том, чем режим повышенной готовности отличается от режима ЧС и в каких случаях он объявляется, читайте здесь.

Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 28 сентября 2022 года №306 О введении режима повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подлежащие призыву россияне получают повестки при попытке выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс»

- После объявления частичной мобилизации пошел большой наплыв частного транспорта. Такой поток никто не ожидал. Законодательно мы сделать ничего не можем. Закрыть проезд в республику тоже не можем. Это дело совести каждого, но агитационную, разъяснительную работу мы ведем, - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло (подробности).