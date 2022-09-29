Ямы и высокие бордюры: активисты составили карту недоступности на северо-западе Ставрополя

Общественники и активисты провели в Ставрополе ставшую ежегодной акцию «Карта недоступности 3.0». Главная ее цель - создание безбарьерной среды для всех категорий граждан, использующих средства индивидуальной мобильности: велосипеды, самокаты, коляски.

Социально значимый проект в 2020 году презентовал глава АНО «Города за здравый смысл», общественник Станислав Киреев. «Карта недоступности» помогает маломобильным горожанам избегать излишних сложностей при передвижении по городу, а чиновникам - сделать городскую среду максимально безбарьерной.

Вот уже второй год подряд по инициативе АНО «Города за здравый смысл» совместно с Общероссийской общественной организацией инвалидов «Опора» и партией «Новые люди» активисты, велосипедисты, мамы с колясками и инвалиды вместе с чиновниками прогуливаются по районам городам, фиксируя труднодоступные места в пути. В 2020 году общественники проверили на безбарьерность центр города, в 2021-м - Юго-Западный район, в этом - настала очередь северо-западной части краевого центра. Так, за два года общественникам удалось зафиксировать около 130 проблемных мест, 60 из них привели в соответствие, сделав комфортными для маломобильных горожан.

На этот раз участники акции прошли по маршруту «проспект Юности — улица Бруснева» и обозначили самые «болезненные» точки района. По мнению активистов, одной из главных проблем Северо-Западного района стали высокие бордюры. При нормативе в 2 см, некоторые из них превышали отметку в 20 сантиметров. Преодолеть преграду самостоятельно на инвалидной коляске оказалось невозможным. С серьезным испытанием столкнулись участники акции в районе дома № 28 по улице Макарова. Здесь из-за нестандартных бордюров людям на колясках пришлось передвигаться по проезжей части, создавая потенциальную аварийность на дороге и подвергая свои жизни опасности.

В «Карту недоступности» внесли и ямы на дорогах, а также крутые небезопасные съезды с пандусов и их отсутствие.

Общественники отметили, что выбранный в этом году маршрут будет пригоден для передвижения маломобильных граждан, если сделать съезды для колясок. Список выявленных точек недоступности Северо-Западного района будет передан в городскую администрацию для дальнейшей работы над созданием безбарьерной городской среды.

- В большинстве населённых пунктов маломобильные группы граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мамы с колясками, люди на самокатах и велосипедах не могут беспрепятственно перемещаться по городу. Благоустройство города - наша общая беда, с которой нам приходится сталкиваться ежедневно, - отметила Анастасия Заярная, председатель Ставропольского отделения Всероссийского общества инвалидов «Опора», член партии «Новые люди».