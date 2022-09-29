В аварии с КамАЗом и микроавтобусом в Дагестане погибли пять человек

Кадр с места ДТП Фото: СОЦСЕТИ

На территории республики Дагестан - на федеральной трассе Р-217, в районе населенного пункта Новый Хушет, произошла массовая авария с участием грузовика, микроавтобуса и еще трех легковых автомобилей.

Предварительно сообщают, что в ДТП погибли на месте четыре человека. Еще семь - пострадали и были госпитализированы. В настоящий момент там работают экстренные службы. Кадры с разбитой маршруткой, стеклами и частями машин на дороге выложили очевидцы, проезжающие мимо в маршрутном такси.

Вероятной причиной трагедии называют неисправность КамАЗа - у большегруза могли отказать тормоза, из-за чего тот протаранил на высокой скорости микроавтобус и по инерции задел три легковых автомобиля. По последней информации от пресс-службы минздрава Дагестана, число жертв выросло до пяти. Изначально в Республиканскую клиническую больницу попали трое: хирурги сейчас оперируют двоих тяжелораненых, третий пациент после оказания медпомощи продолжит лечение на дому. А еще четверо тяжелораненых в аварии были доставлены в Республиканский центр травматологии и ортопедии: двое - в стационар в крайне тяжелом состоянии. - Один из них скончался, получив травмы несовместимые с жизнью - тяжелый ушиб головного мозга, разрывы легких. За жизнь другого крайне тяжелого пациента борются врачи. Двое пациентов в тяжелом состоянии получают интенсивную терапию. Хирурги центра в эти минуты оперируют раненых, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в министерстве.