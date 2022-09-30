Расстреливал малышей и навредил сослуживцу: как из-за одного дезертира убили больше сотни жителей Ставрополья в годы Великой Отечественной войны

Фото раскопок: УФСБ по Ставрополью

УФСБ по Ставропольскому краю рассекретило информацию о преступлении прошлых лет, совершенном в годы Великой Отечественной войны.

Рядовой 813 стрелкового полка ордена "Александра Невского" Иван Губерт, когда фашисты достигли и оккупировали Курской район Ставрополья (тогда Орджоникидзевский край), дезертировал. Он добровольно вступил в фашистскую полицию в качестве переводчика.

Но Губерт больше проявил себя как каратель. По указке своего начальства в сентябре 1942 года он нашел больше сотни людей еврейского происхождения и лично их арестовал. Дезертир сам приводил часть смертельных приговоров в исполнение. От рук Губерта погибли 12 человек, среди которых трое мужчин, четыре женщины и пять малолетних детей от двух до четырех лет. Тела убитых закопали в противотанковом рву.

Фото раскопок: УФСБ по Ставрополью

Когда советская армия отбила Северный Кавказ, Губерт бежал вместе с немецкими войсками и поступил на службу в фольксштурм. Перебежчика задержали в марте 1945 года в деревне Недороды. Согласно данным УФСБ, мужчину отправили на передовую, где он сдружился с другим рядовым. В беседе он призывал товарища навредить себе, чтобы не служить Родине. А потом, когда понял, что уговоры не сработали, сам выстрелил в него.

В августе военный трибунал 59-й армии приговорил его к высшей мере наказания - расстрелу с конфискацией личного имущества в доход государства.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ранее ФСБ рассекретила уголовное дело пятерых жителей Минвод, перебежавших на сторону Германии в годы оккупации. Они служили в местной полиции и участвовали в расстреле мирного населения.

- Мы стояли в оцеплении на месте погрузки евреев на платформы [на железнодорожном вокзале], там было 400-500 советских граждан советской национальности. Потом конвоировали их до переезда стекольного завода, загружали их под предлогом вывоза на Украину. Переезде нас встретили тамошние полицейские. Во время разгрузки некоторых евреев силой вытаскивали из вагона. На платформе они раздевались до нижнего белья или догола, строились в колонны, и в таком виде их гнали к противотанковому рву. В пути некоторые евреи разбегались, и их пристреливали, - рассказывал на допросе один из участников расстрела Василий Хомутов.

Его и еще четырех подельников - Петр Ярышев-Бухтояров, Филипп Бухтатов, Иван Сергиенко, Алексей Марченко - были приговорены Краевым судом к высшей мере наказания.