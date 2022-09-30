«Бавария»: четверть века на страже качества и вкуса

Фото: bavaria-group.ru

От мини-завода до крупнейшего холдинга

История одного из крупнейших на сегодняшний день предприятий Северной Осетии началась более четверти века назад с открытия небольшой пивоварни на улице Цаликова во Владикавказе. В 1994 году мини-завод отпускал не более 700 литров пенного в сутки. Ассортимент состоял всего из трех видов пива - темного, полутемного и светлого. Хмельной напиток, сваренный по баварским технологиям, быстро снискал популярность среди местных жителей. Постоянный спрос на продукцию пивоварни дал старт динамичному развитию предприятия.

Фото: bavaria-group.ru

Безопасность международного уровня

На протяжении всей своей деятельности «Бавария» удерживает лидирующие позиции на открытом рынке, снискав расположение покупателя отменным вкусом и неизменным качеством выпускаемой продукции.

На предприятии действуют собственные лаборатории и внедрена эффективная система поэтапного контроля качества, что позволяет тщательно следить за всем производственным циклом. Стоит отметить, что качество выпускаемой продукции ООО ГКПД «Бавария» подтверждено международным сертификатом пищевой безопасности FSSC 22000. Работу завода оценивали специалисты международной аудиторской компании.

Безалкогольным напиткам «Баварии» первым в России присвоен уровень безопасности такого масштаба. Так что сомневаться в том, что требования качества лежат в основе всей деятельности «Баварии», не приходится.

В ассортименте «Баварии» большое количество фирменных напитков: сидр, квас, горная родниковая вода «ТБАУ», минеральная лечебно-столовая вода «Казбек-Аква», а также безалкогольные напитки, в числе которых давно полюбившиеся россиянам сладкие газированные «Груша», «Тархун», «Апельсин» и «Яблоко», сокосодержащие напитки, «Dreamix», чай «Mountea» и другие. Выпускает завод и линейку напитков премиум-сегмента. Так, например, в августе 2022 года компания представила лимитированную новинку - Кола Бавария Limited Edition. Новинка выпускается исключительно ограниченными партиями и в четырех форматах: объем 0,5 литра доступен в жестяной банке, стекле и пластике; объем 1,5 литра отпускается исключительно в пластиковой таре ограниченными партиями.

Фото: bavaria-group.ru

Из новинок также можно отметить сладкие газированные напитки «Чайка» и «Родные огоньки». Глоток такой газировки - и ты в СССР! Незатейливая этикетка «Чайки» - прямой отсыл к советскому прошлому, а удивительное сочетание вкусов бузины и березового сока - то особенное, что непременно должен попробовать каждый. «Родные огоньки» оформлены в таком же стиле, а вкус - тот самый, полюбившийся с тех времен. Персик, виноград, апельсин и «тутти фрутти» - та самая фруктово-ягодная смесь, вкус которой знаком каждому, кто хоть раз пробовал советский лимонад.

Кстати, в этом году «Бавария» также провела ребрендинг одного из самых любимых напитков россиян - хлебного кваса. Чтобы добиться наиболее узнаваемого и приятного вкуса, технологи «Баварии» использовали родниковую воду, а в основу производства легла старинная рецептура. «Хлебный квас» вышел что надо! Он не только отлично охлаждает в жару, но и благотворно влияет на организм, так как содержит целый ряд необходимых витаминов и микроэлементов. Любимый «Квас хлебный» от мастеров «Баварии» доступен в трех форматах: по 0,5 литра в жестяной банке и пластике, а объем 1,5 литра отпускается в пластиковой таре.

Фото: bavaria-group.ru

От классики до крафта

Пенный напиток, с которого начиналась славная история группы компаний «Пивоваренный дом «Бавария», также представлен широкой линейкой.

К слову, мастера пивоварения постоянно находятся в поиске новых вкусовых решений, так что ассортимент крафта непременно пополнится еще не одной необычной новинкой.

Важно отметить, что на заводе при производстве пивобезалкогольной продукции не используются консерванты, ферменты и искусственные ускорители технологических процессов. Все напитки с завода - честные: родниковая вода, которая проходит многоступенчатую систему очистки, отменный солод от лучших производителей, отборный хмель высочайшего качества, уникальные культуры дрожжей и оригинальная рецептура, бережно передаваемая пивоварами из поколения в поколение.

Главная ценность - кадры

Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» - социально-ориентированное предприятие и крупнейший работодатель в регионе, обеспечивающий постоянной работой с достойной оплатой более 1000 сотрудников.

Каждый работник - бесценный кадр, в развитие которого компания готова вкладываться. На предприятии действует большое количество социальных программ.

Фото: bavaria-group.ru

Есть возможности и для обучения с дальнейшими перспективами роста. Так, в ГК ПД «Бавария» функционирует первый в республике корпоративный университет. Обучение в нем носит проактивный характер, основная задача - давать знания и компетенции сотрудникам с учетом стратегии развития компании.

ВАЖНО

Группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» активно участвует в социальных проектах и уделяет большое внимание благотворительности, поддерживая науку, образование, медицину, культуру и спорт. Компания ежегодно выступает партнером различных спортивных турниров, марафонов, акций и других значимых мероприятий.