Взятка в два барана: обманутого начальника будут судить за подкуп полицейского

Участковый взял баранов, но выполнять обещанное не стал Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Ставропольском крае предъявили обвинение директору предприятия, который дал взятку полицейскому. Об этом рассказывает пресс-служба регионального СУ СКР.

23 сентября 2021 года в Шпаковском округе дорожные инспекторы заметили и остановили трактор без номеров, который был зарегистрирован на муниципальное предприятие. Водитель выехал на маршрут неслучайно, он коммунальщик и выполнял работы по ЖКХ. Но сотрудники Госавтоинспекции не приняли такие объяснения и заявили, что в любом случае на транспорте должны быть регистрационные знаки.

Взволнованный работник позвонил начальнику и сообщил о проблемах, а они могли быть очень серьезными: трактористу грозило лишение прав на три месяца. К тому же у предприятия были бы трудности с транспортом. Его бы не забрали на штрафстоянку, но если снова поехать на нем, инспекторы могут снова остановить. Пришлось бы привлекать сторонний транспорт.

Начальник начал суетиться. До того, как возглавить МУП, он руководил местным сельпо и кооперативом. А сейчас, кроме коммунального предприятия, на нем значится ферма. За долгие годы предпринимательства директор наработал связи, стал большой шишкой в селе и проблему решал через знакомого участкового.

Тот согласился помочь, но только за скромное вознаграждение - за двух баранов с фермы приятеля. Вдобавок полицейский потребовал компенсировать 20 тысяч рублей, которые якобы он даст в качестве взятки. К октябрю бизнесмен вернул все, не подозревая, что участковый обвел его вокруг пальца. Полицейский никак не помог и даже не знал о состоянии протоколов о правонарушении тракториста, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Летом 2022 года отдел собственной безопасности ГУ МВД по Ставрополью узнал о курьезной коррупционной схеме и организовал служебную проверку. По итогам следователи возбудили два уголовных дела: против участкового по подозрению в мошенничестве, а против бизнесмена – по подозрению в даче взятки.

Накануне прокуратура утвердила обвинение по обоим уголовным делам и направила их в суд. Служебная проверка инспекторов не показала признаком преступления, уточнил источник "КП-Ставрополь".