Просил бросить его сестру: жителю Ставрополья ужесточили наказание за убийство будущего шурина

Фото с места: СУ СКР по Ставропольскому краю

Краевой суд пересмотрел дело об убийстве 45-летнего жителя Минеральных Вод. Прокурор посчитал, что осужденному дали чрезмерно мягкое наказание. И во второй инстанции с этим согласились, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В конце августа 2021 года родственники Алексея обратились в полицию с заявлением об его исчезновении. Мужчина не появлялся дома несколько дней, но у родных оставалась надежда, что он просто где-то загулял. Правда, это было маловероятно - такое поведение Алексею не было свойственно.

На третий день поисков полиция нашла могилу мужчины около реки Подкумок. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Первый подозреваемый все время находился рядом с горюющими родственниками - им был 38-летний Виталий, будущий шурин убитого.

Фото с места: СУ СКР по Ставропольскому краю

По информации "КП-Ставрополь", мужчины встретились для серьезного разговора, когда уже вечерело. Алексею не нравилось, что его сестра закрутила роман с Виталием - о том говорили недоброе. Кроме того, у мужчины была погашенная судимость: в 2002 году он получил срок за разбой. А отношения Виталия с сестрой развивались стремительно. И пока не поздно, Алексей решил разрушить эту любовь.

Разговор, правда, не задался, трудно найти компромисс в таком вопросе. Мужчины оскорбляли друг другу, а потом Виталий до смерти забил Алексея металлической трубой. Чтобы спрятать тело, обвиняемый позвал своего друга. На его машине они вывезли Алексея в безлюдное место на берегу реки и закопали в неглубокой яме.

После задержания Виталий дал признательные показания и сдал своего друга. Суд Минеральных Вод учел это и дал достаточно мягкое наказание - шесть лет в колонии строгого режима. Хотя ему грозило до 15 лет лишения свободы. Прокурор и потерпевшие обжаловали приговор.

- Суд апелляционной инстанции приговор суда изменил, усилив назначенное наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Душил, наступив на горло: житель Ставрополя бросился с балкона после неудачного покушения на бывшую

Следователи ужесточили статью по делу мужчины, бросившегося с балкона после нападения на бывшую в Ставрополе [подробности]