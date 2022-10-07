Жена начала упрекать жителя Ставрополя за лотерейные билеты. И на следующий день он стал миллионером

На выигрыш семья планирует построить дачу Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ставрополя Евгений Воробьев выиграл два миллиона рублей в лотерее "Столото". Об этом рассказывает пресс-служба компании.

Фото: Столото

Евгений участвует в лотереях каждые выходные, а в понедельник проверяет билеты. И последний розыгрыш оказался удачным. В Москву за выигрышем мужчина приехал вместе с супругой Ольгой. Которая чуть не сорвала эту победу.

- В этот раз жена спросила, сколько я еще буду тратить деньги, ведь крупных выигрышей у меня еще не было. На что я ответил, что не просто иду за лотерейным билетом — я иду за эмоциями, - рассказал Евгений представителям компании.

Мужчина настоял на покупке билета "Жилищная лотерея". На следующий день он проверил розыгрыш и не сразу смог сосчитать все нули. Думал, что выиграл только две тысячи рублей, но оказалось - два миллиона. Первым делом Евгений позвонил жене. Пара уже решила, что потратит деньги на строительство дачи. Это их давняя мечта - участок под жилище простаивает уже несколько лет.

МАГИЯ ЧИСЕЛ

Евгению откровенно повезло. А вот некоторые участники лотереей идут к победе тернистыми путями. К примеру, водитель со Ставрополья Олег Сергиенко стал миллионером, анализируя архивы лотерей. И кажется, он раскрыл магию чисел. Его брат признается, что иногда мужчина в исступлении отмечает цифры наугад.