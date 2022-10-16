"Важно занимать детей хотя бы чем-то": беженец из Мариуполя вернулся в город и создал бесплатную секцию с нуля

Виталий с "олимпийцами" Фото: Из личного архива героя публикации

Ранее мы писали про беженца из Мариуполя Станислава Тучкова, приехавшего в Ставрополь строить жизнь с нуля. Здесь он открыл языковую школу и кофейню. Но о родном городе помнит и часто его посещает как волонтер. Он рассказал нам о своем земляке, который вернулся и помогает другим жителям прийти к мирной жизни. А детям, предоставленным самим себе, не потеряться во взрослом мире.

- Из города я уехал 17 марта вместе с мамой и бабушкой. Мне сказали, что дом был поврежден, квартира тоже. Но уцелели вещи. До спецоперации у нас был зал в девятиэтажке, в большом холле мы оборудовали условия под спорт. И мне сказали, что и он уцелел. И из-за этих двух факторов я решил, что надо возвращаться, - рассказывает "КП" Виталий Жевлаков.

Еще в эвакуации спорт помог Виталию прийти в себя. И в Мариуполе, в родном Ильичевском районе, он продолжил занятия.

Фото с тренировок Фото: Из личного архива героя публикации

- Мы начали с другом заниматься спортом на стадионе. И стали подтягивать молодежь, которая бродила вокруг да около. Очень важно занимать детей в таких условиях хотя бы чем-то. А возможностей мало. Много молодежи шалтай-болтай.

И всего за пару месяцев Виталий насобирал целую секцию: 15 детей от восьми до 14 лет занимаются на постоянной основе. Еще некоторые приходят нерегулярно. Кроме того, мужчина по просьбе родителей проводит с некоторыми детьми индивидуальные тренировки.

Виталий выкладывает фото и видео с тренировок в общий чат с родителями, чтобы они могли гордиться своими детьми Фото: Из личного архива героя публикации

- На одной из тренировок я случайно увидел своего первого тренера. Мы занимались на стадионе, боксировали в шлемах, и я одним глазом замечаю, что вдалеке стоит человек и смотрит на нас. Я присмотрелся, а это - Сергей Михайлович Алистратов, мастер спорта СССР. Начали вести занятия вместе. Он аттестованный тренер, он может вывозить детей на соревнования, если такие будут. А я помогаю, отвечаю за дисциплину. Я для детей как старший брат.

Воспитанников Виталий называет "олимпийцами". А чтобы их родители видели успехи, выкладывает видео с тренировок в общий чат.

Фото с тренировок Фото: Из личного архива героя публикации

С инвентарем Виталию помогли волонтеры, посменно приезжающие в Мариуполь. В один из их визитов он подошел к ним и заговорил о проблеме. А те только ответили: "Что привезти?" Через месяц мариупольца попросили забрать коробки с перчатками, лапами, шлемами и скакалками. Вещей было настолько много, что Виталий поделился с тренером, который занимается с детьми с другого района.

Но перед надвигающейся зимой у тех ребят, с другого района, есть очень важно - это помещение. Летом дети занимались под открытым небом на стадионе, осенью по знакомствам Виталию дали зал в спортивном клубе. Но через время собственник может попросить деньги за аренду - делать тренировки платными было бы кощунственно.

Разбитый зал в районе Мариуполя, в котором живет Виталий Фото: Из личного архива героя публикации

- Детей надо завлекать условиями, а их, к сожалению, не дают. У нас есть один большой зал, и он неплохо сохранился. Только окна надо вставить. Но в администрации нам сказали, что здание перестроят под жилища для переселенцев. Сказали, что есть на другом конце города условия. Но вы представляете, что бы дети ехали за несколько километров. Тем более, пока нет организованного сообщения. Они приходят потому, что это все рядом.

Воспитанникам Виталия и Сергея Михайловича нужен ринг, чтобы дети могли "его почувствовать". После таких тренировок они будут быстрее схватывать знания, лучше оттачивать упражнения.

- Когда мы их впервые привели в тот спортивный клуб, у них глаза загорелись. После занятий они могут искупаться, попить воды, попадать на мягкие маты. Все удобства! И если мы лишим их в одночасье всего, будет очень жаль. У меня сердце сжимается от таких мыслей.