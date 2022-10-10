Поломал пациента: на мануалиста со Ставрополья завели дело из-за неудачного массажа

Мануалиста потерпевшему посоветовали знакомые Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против 51-летнего мануалиста, который причинил увечья своему клиенту на сеансе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

48-летний мужчина часто жаловался на боли в спине и сетовал, что обычные, широко известные упражнения (к примеру, парные наклоны) ему не помогают. Знакомые посоветовали ему недорогого и компетентного мануалиста. Всего один сеанс за полторы тысячи рублей - и проблему как рукой сняло, пояснил осведомленный источник "КП-Ставрополь".

В августе 2021 года пациент пошел на сеанс мануального массажа в частном кабинете Михайловска. Следователи сообщают, что специалист приложил избыточную силу, из-за чего его клиент серьезно пострадал. Согласно выводам экспертизы, здоровью мужчины причинен вред средней тяжести. Кроме того, массажист нарушил порядок процедуры. Он не потребовал, чтобы пациент перед сеансом сделал томографию позвоночника.

- Согласно заключения эксперта вред здоровью причинен потерпевшему при выполнении массажа. Массажист подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

СПРАВКА "КП"

Мануальный массаж - разновидность лечения заболеваний опорно-двигательной системы, причисляемая к альтернативной, нетрадиционной медицине. Суть процедуры в том, чтобы силовыми рывками воздействовать на проблемные очаги. Как правило, специалисты для этого бьют по критическим местам пациента или резко давят на них.

В апреле 2022 года Минздрав РФ разработал порядок проведения мануального массажа. Указ вступит в силу только в 2023 году.

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