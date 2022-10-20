На Ставрополье озвучили расписание осенних школьных каникул в 2022 году

Дети всегда с нетерпением ждут каникулы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году школьный звонок прозвенел в 640 образовательных учреждениях Ставрополья более чем для 300 тысяч учеников. Несмотря на то, что ребята только вышли после долгого летнего отдыха, они уже с нетерпением отчитывают дни до нового перерыва в учебе. «КП-Северный Кавказ» отвечает на главный вопрос школьников - когда начнутся и сколько продлятся осенние каникулы 2022 в Ставропольском крае.

Согласно распоряжению министерства образования СК, первая четверть продлится с 1 сентября по 29 октября, если в дело не вмешается эпидемиологическая обстановка. По данным на середину октября опасений у специалистов она не вызывает.

- Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в регионе находится на неэпидемическом уровне, регистрируется фоновая заболеваемость, которая ниже эпидпорога почти на 24%. Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии - вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ставрополью и уточнили, что почти 600 тысяч жителей край уже прошли вакцинацию от гриппа, что составляет более 45% от запланированного количества.

Достаточно стабильной остается и ситуация по коронавирусу. Всплеск заболеваемости, который отмечался в первой половине сентября (ежедневно в регионе выявляли 800-1000 новых случаев COVID-19, а 18 числа был установлен антирекорд последних 7 месяцев - 1391 заразившийся), со второй половины месяца пошел на спад. В октябре в отдельные дни количество заболевших коронавирусом доходило до 400-500, но в среднем колебалось в пределах 200-300, а порой опускалось до 30-40.

Продолжительность осенних школьных каникул в Ставропольском крае 2022

Так что у региональных властей пока нет необходимости обсуждать вопрос более раннего старта или увеличения осенних школьных каникул. В 2022 году они продлятся 8 дней с 30 октября по 6 ноября. Первоклассники отправятся отдыхать на день раньше - 29 октября. Отдельный график предусмотрен также для тех, кто учится по по модульной системе, то есть по триместрам - у ребят уже были каникулы с 10 по 16 октября, следующие их ждут с 21 по 27 ноября.

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