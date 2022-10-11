На Ставрополье задержан участник банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала двух участников нападений на военных на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По информации ФСБ России на Ставрополье задержан бывший боевик из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавший в бое с псковскими десантниками на высоте 776 в 2000 году. Задержанный причастен к нападению на российских военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 и 2000 годах.

Один из задержанных - Тахир Бегельдиев, житель Нефтекумского района Ставропольского края. По данным Следственного комитета России, в конце сентября 1999 года Бегельдиев вступил в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба. Мужчина принимал участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Двум пойманным сотрудниками ФСБ боевикам Елманбетову (задержан в Томске) и Бегельдиеву (задержан в Нефтекумске) уже предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями - вооруженный мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района Чеченской Республики участники банды прятались в засаде и ждали появления военнослужащих войсковой части 34605 МО России. Затем бандиты напали на военных. В результате массированного обстрела участников банды были убиты 15 бойцов, еще 28 воинов получили повреждения различной степени тяжести.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать личности членов банды Басаева и Хаттаба. Сотрудники ФСБ до сих пор разыскивают боевиков, задерживают и передают их в суд.

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