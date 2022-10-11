От районного следователя до областного прокурора: что известно о Юрии Немкине, новом прокуроре Ставропольского края

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Фото: epp.genproc.gov.ru

Владимир Путин подписал указ о назначении на пост прокурора Ставропольского края Юрия Немкина. "КП" рассказывает биографию мужчины.

На должность в Ставрополе Немкин пришел из Новгородской области, где он возглавлял надзорное ведомство. 48-летний старший советник юстиции проделал путь от помощника прокурора, следователя и старшего следователя Коминтерновского района Воронежа. Эти должности он занимал пять лет - с 1997 по 2002 год.

Затем мужчина перешел на пост старшего следователя и следователя по ОВД следственного отдела прокуратуры Воронежской области. С 2006 года Немкин служил в областной прокуратуре, был начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры.

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Фото: epp.genproc.gov.ru

С 2010 по 2017 года Немкин возглавлял прокуратуру Советского района Воронежа и прокуратуру города. Затем два года проработал заместителем прокурора области. Местные СМИ отмечали, что у Немкина были самые небольшие годовые доходы среди замов - более 2,5 млн рублей. В 2021 году именно его назначили прокурором Новгородской области.

За примерную службу Немкина наградили знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу» и знаком отличия «За верность закону» III степени.

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Фото: epp.genproc.gov.ru

Юрий Немкин женат, имеет трех несовершеннолетних детей.

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