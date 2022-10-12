Известный на Ставрополье тренер оправдал нападение Басаева в Буденновске

Фото: УФСБ Ставропольского края

В ноябре 2018 года работник городской спортшколы Ессентуков, который был тренером футбольной команды, оставил в соцсетях комментарий, который оправдывал нападение банды Шамиля Басаева на Буденновск. Напомним, что недавно на Ставрополье задержали одного участника банды.

О комментарии, который оправдывал террористические действия, узнали правоохранители. Началось разбирательство, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. В ходе разбирательств были найдены доказательства вины обвиняемого, и материалы дела направили в суд.

Фото: УФСБ Ставропольского края

— Решением суда мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно телекоммуникационных сетей, в том числе интернета на срок 2 года, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Теперь за совершенное преступление мужчине придется выплачивать штраф.