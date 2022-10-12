Хватит ли местной индейки? Власти Ставрополья обеспокоены обеспечением продовольственной безопасности региона

Фото: "Агро-плюс".

«Агро-плюс» - крупнейший производитель индейки в Ставропольском крае, входящий в первую десятку в России. Объем производства по итогам 2021 года составил порядка 10 тыс. тонн мяса индейки.

В начале 2022 года стратегически важный объект Юга России - ставропольский «Агро-плюс» - вынужденно приостановил деятельность для выполнения противоэпизоотических и специальных ветеринарных мероприятий по обеспечению безопасности продукции из-за выявленного на производственных площадках птичьего гриппа.

Восстановление деятельности предприятия стало стратегической задачей для региона. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности края.

- Устойчивость краевых предприятий - это сохранение рабочих мест и поступление налогов в наш краевой бюджет, который более чем на 70% состоит из расходов на исполнение социальных обязательств, - отметил глава региона.

Четкие и слаженные действия руководства предприятия позволили в намеченные сроки преодолеть возникшие сложности - производство готовят к запуску. Сейчас «Агро-плюс» проводит набор сотрудников. Обеспечить постоянной работой здесь намерены 250 специалистов. Условия труда не самые простые, но оплата труда достойная. Вкусная и полезная продукция «Агро-плюс» вернется на полки магазинов уже в четвертом квартале этого года.

Фото: "Агро-плюс".

ВАЖНО

Крупнейший на Юге страны производитель мяса индейки - ставропольский «Агро-плюс» - уделяет большое внимание вопросам усиления биологической безопасности и профилактике распространения птичьего гриппа.

Часть дополнительных мероприятий по усилению вышеуказанных мер на возобновляющих деятельность площадках уже реализована, еще часть - в процессе реализации, так как мероприятия имеют пролонгированный срок внедрения. Инфраструктура, технологии и регламенты биобезопасности на восстановленном предприятии полностью отвечают российским и международным требованиям.