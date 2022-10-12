Дагестанцы идут в казаки, чтобы попасть на спецоперацию на Украине

Отправка дагестанских казаков. Фото: администрация Кизляра

В дагестанском городе Кизляр 12 октября проводили казаков, отправляющихся на военную спецоперацию на Украине. Среди солдат не только православные жители республики, как может показаться на первый взгляд. Чтобы внести вклад в защиту Родины, дагестанцы намеренно и добровольно вступают в казачество.

- Сегодня мы отправили 18 казаков, среди которых - русские, аварцы, даргинцы, ногайцы. Это ребята, у которых большое сердце, они не могли оставить Родину, - рассказали корреспонденту "КП-Ставрополь" в администрации Кизляра.

Таким образом дагестанцы обходили ограничения по мобилизации. Некоторым пришли повестки, но в военкомате выяснилось, что у них есть проблемы со здоровьем, из-за чего призывников не взяли в вооруженные силы. А через казачество дагестанцы смогли обойти запреты.

В основном в казачью группу попала молодежь. Но есть и возрастные участники: например, 61-летний горожанин, сказавший семье об отправке только ранним утром. В мирное время он работает кафельщиком.

- Я узнала об отъезде мужа только сегодня утром. Не могу поверить, он недавно перенес две операции на сердце. Не знаю, как он, даргинец, стал казаком. Когда показал удостоверение, не поверила, подумала, для чего ему вступать в казаки. Оказывается, вот для чего. Кто мог подумать, что пойдет воевать, - приводит администрация слова супруги 61-летнего новоиспеченного казака.

Отряд возглавил походный атаман, рыбный фермер и общественник Василий Наумочкин, инициировавший сбор кизлярских казаков. Сейчас добровольцы поехали в Махачкалу, откуда их отправят на подготовку и боевое слаживание.

- Наш отряд интернациональный, среди нас есть и православные, и мусульмане. Мы вместе живем, как одна семья, вместе идем Родину защищать от нацистов и свой долг выполним до конца, - заявил Наумочкин.

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