«Родина нуждается во мне»: первые мобилизованные ставропольцы поехали на спецоперацию

Военные изучили с техникой, на которой будут выполнять задачи спецоперации Фото: Михаил ФРОЛОВ

После объявления мобилизации первые солдаты уже прошли переобучение и отправились на военную спецоперацию на Украине. Ставропольских призывников от военкоматов развезли по десяти воинским частям России в зависимости от специализации. Танкист из Ставрополя Александр за день до командирования поговорил с "КП" о настроениях в учебках, своей команде и семье.

39-летнему Александру повестка пришла ранним утром 29 сентября. И уже в три часа он стоял около автобуса и прощался с семьей.

- В обычное время я работал не по образованию. Я кондитер с десятилетним опытом. И, конечно, сначала испугался, когда вручили повестку. На мгновение только. Потом понял, что это мой гражданский долг. Страна зовет - значит, Родина нуждается во мне!

Дома у ставропольца остались жена, трое детей и пожилые родители. Все по телефону расспрашивают про условия, подготовку, но чаще переживают. На спецоперации таких звонков будет меньше - и это, вероятно, к лучшему.

- Универсальных слов, чтобы успокоить семью, я не нашел. У меня и маме, и папе за 70 лет. Когда начинают говорить о переживаниях, у самого сердце аж болит. Я их успокаиваю, что все будет в порядке, что со мной в экипаже хорошие ребята, все земляки. Эти волнения никак не помогут и только навредят. Не хочу, чтобы переживания родителей переросли в какие-то болезни: то давление, то еще что-то.

Александр в танке - механик-водитель, а его односельчанина, тезку и ровесника, назначили командиром. До этого они уже были знакомы. Александр рассказывает, что в обычной жизни тот работал в колхозе механизатором. Пришел после армии и 20 лет пахал поля, сеял да пожинал. Третьего члена экипажа им еще не приставили, но думает, что наверняка поладят.

Александр Фото: Предоставлено героем публикации

- Я раньше служил в закавказских войсках, в Армении. Много лет, конечно, прошло, но на учебке нам что-то напомнили, что-то и так не забывалось. И еще про новые особенности рассказали, научили всему. Плодотворная подготовка.

В учебке Александр встретил много ребят из разных регионов страны - со Ставрополья и Кубани, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. И настроение у всех, по его словам, боевое: все осознают, куда их зовут, и никто не дрейфят.

Команда Александра уже прошла боевое слаживание, и механик-водитель дает интервью буквально на чемоданах. Уже через несколько дней он отправится ближе к фронту, где будет выполнять боевые задачи.

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