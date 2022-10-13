Хотел поздравить бывшую: жителю Кисловодска смягчили наказание за смерть любовницы, которая увела его из семьи

Скандал, переведший к смерти потерпевшей, случился в канун 8 марта Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кисловодске осудили горожанина, который убил свою возлюбленную, приревновавшую его к бывшей жене. Мужчина хотел поздравить прежнюю семью - супругу и дочь - с женским днем. Подробности истории рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

В 2014 году Роман ушел от своей гражданской жены, которая родила ему двух детей. Новая пассия Светлана (имя изменено — Пр.), она же бывшая любовница, приютила мужчину, обогрела, накормила, приласкала и оставила у себя. Через несколько лет под влиянием спутника она бросила работу в вневедомственной охране и с головой ушла в семью. А старую - совершеннолетнего ребенка от первого брака - бросила.

Пара переехала в дом старшей сестры Романа, который поделили пополам. Из-за чего в семье случались скандалы: посторонние часто влезали в их личную жизнь. А в марте 2022 года, в канун 8 марта, Роман и вовсе ошеломил Светлану — заявил, что хочет повидаться с бывшей женой и детьми и поздравить с праздником.

— Поскольку они уже немного праздновали, конфликт быстро перерос в скандал. Женщина упрекала суженого в том, как они живут, и матом обвиняла в этом его сестру. Обвиняемый ушел на кухню и вернулся с ножом. Он потребовал не оскорблять родню и детей, а потерпевшая не переставала. Из-за чего, по словам обвиняемого, он машинально, из-за злости, ударил ее один раз ножом в живот, — рассказал источник "КП-Ставрополь".

Светлана молча, только хрипя, сидела на диване, пока через полчаса после случившегося не приехал знакомый Романа. Именно он вызвал медиков. Когда врачи забирали пострадавшую, она была неконтактная, бледная. Уже в больнице женщина скончалась.

— Нож, которым Роман пырнул Светлану, он спрятал в вентиляции. Но полицейские быстро нашли его и задержали подозреваемого. Ему вменяли причинение тяжких травм, повлекших смерть человека.

Городской суд смягчил наказание мужчины из-за признания вины, содействия следствию и наличия малолетних детей от первого брака. Романа приговорили к шести годам строгого режима. Хотя грозило до 15 лет лишения свободы.

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