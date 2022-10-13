Трогательно до слез: на Кавказе младшеклассник встретил вернувшегося с Украины отца лезгинкой

Сын долго ждал этой встречи Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане сняли на видео трогательную сцену встречи сына с отцом-военнослужащим, вернувшимся домой из зоны проведения специальной военной операции на Украине.

Ролик выложил глава республики Сергей Меликов, подписав: «Неподдельные эмоции 9-летнего Расула Магомедова, который дождался возвращения папы из зоны СВО». Свою радость мальчик выразил лезгинкой, как и подобает юным джигитам.

- Отец долго не выходил на связь, но мальчик не терял веры. Он с надеждой встречал каждую машину из зоны проведения СВО. И вот наконец – дождался! - рассказывает Меликов. - Здоровья и благополучия тебе и твоей семье, Расул! Мы тоже гордимся твоим папой, потому что он защитник Родины!

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