На Ставрополье полсотни мастериц вяжут шерстяные носки для бойцов спецоперации

Теплые носки вяжут наши мастерицы для ребят с передовой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ставропольские мастерицы объединились, чтобы вязать теплые носки для бойцов спецоперации. Примером для женщин стала хуторянка Валентина Сахно из Широбокова Изобильненского района.

Услышав, что нашим ребятам нужны теплые носки, Валентина купила пряжу и взялась за дело. Позже к процессу подключились ее знакомые, а следом и знакомые знакомых. Так образовалось настоящее сообщество ставропольских мастерицы, которые вяжут носки для бойцов СВО.

Женщины из разных населенных пунктов края взялись за дело. Фото: ТГ-канал Ставрополь и край.

На данный момент добрым делом заняты порядка полусотни женщин. Теплые вязаные изделия в зону специальной операции отправятся из хутора Широбоков, села Беляева и Найденовки, а также из Изобильного и Михайловска.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о россиянке, которая шьет по собственной разработке водонепроницаемые перчатки для военнослужащих. Выкройкой она готова поделиться с другими рукодельницами, чтобы как можно больше экземпляров были отправлены на передовую.

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