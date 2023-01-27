Лавочника со Ставрополья оштрафовали после разговора с покупателем. Прохожие застали его в «неприличном» виде

Торговцу придется заплатить четыре тысячи рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 25 октября 2022 года Самвел открывал свою продуктовую точку на рынке в поселке Рыздвяный (Изобильный округ Ставрополья). Там же он торговал цветами в горшочках, у которых – очень разные покупатели. Часто их берут уже взрослые женщины, хорошо знающие, на что тратят деньги, и потому дотошно расспрашивающие продавцов обо всем.

В девятом часу к Самвелу подошла очередная такая покупательница и начала блиц-опрос. Торговец не выдержал, поругался с гостем, посоветовал уходить к другим лавочникам и напоследок показал "неприличный жест". Из протокола следует, что это был "средний палец правой руки".

Покупательница опешила от таких рыночных разборок. А поскольку грубому жесту предшествовали крики и средний палец Самвела узрели привлеченные толпы – она чувствовала себя униженной в глазах односельчан. Поэтому сразу же пошла в отдел полиции, где написала на забияку заявление. Сотрудник взял показания потерпевшей и свидетеля, а через пару дней потребовал объясниться и самого Самвела. Позже он отправил рапорт в прокуратуру, где решили возбудить административное дело по статье "Оскорбление" (статья 5.61 КоАП).

И началась волокита. Настолько долгая, что поссорившиеся уже забыли об этой истории, продолжили жить без обид и проигнорировали судебные извещения. Прокурору пришлось в одиночку защищать права оскорбленной гражданки.

Суд посчитал, что все доказательства по делу законны, и полностью удовлетворил требования прокуратуры – оштрафовал торговца на четыре тысячи рублей. Если он не выплатит штраф за 60 дней, то наказание удвоят либо заменят арестом.