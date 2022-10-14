Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 14 октября отмечает свое 47-летие

Владимир Владимиров возглавляет регион с 2017 года. Фото: gubernator.stavkray.ru

От имени регионального отделения «Союза женщин России» сердечно поздравляю губернатора Ставропольского края с днем рождения!

Дорогой Владимир Владимирович!

Примите самые искренние слова признательности за Вашу преданность нашему прекрасному Ставрополью, за большую эффективную работу, которую Вы проводите на Вашем ответственном посту во благо всех ставропольцев.

В нынешнее непростое время, когда слова «патриотизм» и «любовь к Родине» приобретают особую весомость и значимость, каждый из нас должен осознавать свою личную ответственность в достижении мира, свой вклад в общее дело. Уверены, под Вашим руководством жители края смогут стать еще более сплоченными, направив все свои усилия на выполнение поставленных задач по укреплению безопасности нашей малой родины и всей страны.

Активистки ставропольчанки, которые всегда в первых рядах тех, кто спешит на помощь самым нуждающимся, кто заботится о сиротах, стариках, семьях с детьми, о защитниках Отечества, жителях Донбасса, от всей души желают Вам сил, энергии, мудрости и дальновидности для реализации всех благих начинаний во имя мира и добра!

Здоровья Вам и оптимизма, стойкости и взаимопонимания со всеми, кто Вас окружает, правильных решений и ценных идей, поддержки близких и единомышленников.

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин» России, почетный гражданин Ставропольского края, герой труда Ставрополья.

От имени всех жителей округа сердечно поздравляем с днем рождения губернатора Ставрополья!

Уважаемый Владимир Владимирович, примите наши искренние слова признательности за Вашу большую созидательную работу ради процветания родной земли.

Под Вашим руководством наш благодатный край продолжает развиваться, планомерно улучшая показатели во всех сферах жизни и раскрывая свой богатый потенциал.

От всей души желаем Вам доброго здоровья и долголетия, семейного благополучия и тепла, неослабевающей силы духа и оптимизма, новых ценных идей и их успешной реализации во благо края и страны.

Администрация Шпаковского муниципального округа.

Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Примите наши самые теплые и искренние поздравления с днем рождения! Вы пользуетесь заслуженным авторитетом у коллег и земляков. Под Вашим руководством наш прекрасный Ставропольский край продолжает планомерно развиваться по всем направлениям, преодолевая трудности, ставя большие цели и достигая их, создавая условия для дальнейшего процветания!

От всего сердца желаем Вам и Вашим близким хорошего здоровья, долголетия, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, бодрости духа, гармонии и мира!

Сергей БАРАННИКОВ, председатель СПК «Выбор» (Предгорный район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Владимирович!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Позвольте выразить Вам глубокую признательность и искреннюю благодарность за Ваш весомый вклад во всестороннее развитие Ставрополья. Наш регион по праву входит в число самых благополучных в стране. Ваши профессионализм, трудолюбие, энтузиазм и самоотдача, без сомнения, и в дальнейшем будут залогом успехов и в жизни, и в благородном деле служения родной земле.

Искренне желаю Вам и Вашим родным доброго здоровья, счастливого долголетия, взаимопонимания и любви!

Анатолий ЖДАНОВ, депутат Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, директор сельскохозяйственного предприятия «Битл».

Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите самые искренние поздравления с днем Вашего рождения и слова признательности за долгую плодотворную деятельность на благо родного Ставрополья!

Под Вашим руководством труженики края из года в год добиваются серьезных успехов - регион уверенно занимает передовые позиции по многим направлениям, в разных сферах жизни. И в нынешнее непростое время благодаря Вашему опыту, дальновидности и организаторскому таланту мы успешно решаем важные для всей страны задачи, реализуем масштабные проекты, делая вклад в наше будущее, и берем новые высоты.

От всей души желаем Вам и Вашим близким хорошего здоровья, оптимизма, благополучия, радости, мира и добра! Пусть рядом всегда будут верные друзья и соратники.

Сергей ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Кочубеевский район), и коллектив.

С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович!

Примите наши самые искренние и теплые поздравления и слова признательности за Ваш эффективный созидательный труд на благо родного Ставрополья. За годы Вашего руководства наш прекрасный богатый край упрочил свои позиции среди общероссийских лидеров по многим показателям. И сегодня у нас есть все возможности достойно ответить на вызовы времени, идти вперед, справляясь с трудностями и достигая целей.

От всей души желаем Вам и Вашей семье здоровья, благополучия, счастья, любви и добра!

Алексей ШЕБАРШИНОВ, генеральный директор ООО «Агрофирма «Раздольное» (Новоалександровский район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!

Знаем и ценим Вас как профессионала высокого уровня, опытного и дальновидного руководителя, человека решительного и целеустремленного. Именно эти качества, а также желание созидать и умение работать с полной отдачей помогают Вам успешно развивать регион во всех областях, отвечать на вызовы времени и справляться с трудностями.

Искренне желаем Вам новых свершений и больших достижений - для процветания родного Ставрополья.

Крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии, душевного равновесия, мира и добра - Вам и Вашей семье!

Владимир ХРОМЫХ, председатель колхоза «Родина» (Новоселицкий район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Владимирович, с днем рождения!

С огромной радостью присоединяемся к поздравлениям и искренним словам благодарности за все, что Вы делаете для процветания своей малой родины.

С каждым годом в нашем прекрасном крае появляется все больше возможностей для полноценной жизни, успешной работы, профессиональной и творческой реализации. И в этом - большая заслуга Вас как профессионала высокого класса, опытного, грамотного руководителя, человека решительного и неравнодушного.

От всего сердца желаем Вам и Вашей семье доброго здоровья, благополучия, радости и счастья. И пусть удача сопутствует всем Вашим начинаниям.

Георгий МАКСИМОВ, председатель СПК Колхоз «Нива» (Буденновский район), и коллектив.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите наши сердечные поздравления с днем Вашего рождения!

Знаем Вас и ценим как профессионала высокого класса, человека ответственного и неравнодушного, руководителя, принимающего смелые и мудрые решения, которому по плечи любые задачи. Убеждены, что под Вашим руководством труженики края смогут и впредь достойно отвечать на вызовы времени и брать новые высоты.

От всей души желаем Вам успехов на избранном пути, отличного здоровья, энергии, сил и поддержки близких в осуществлении задуманного. И пусть все будет хорошо дома.

Николай КОЛЕСНИКОВ, директор ООО «Курское» (Курский район), и коллектив.

Многоуважаемый Владимир Владимирович!

В этот знаменательный день примите наши самые теплые и сердечные поздравления и слова признательности за Ваш огромный вклад в развитие родного Ставрополья.

Ваши высокий профессионализм, богатый опыт, упорство в достижении цели, внимание к чаяниям и заботам ставропольцев снискали Вам заслуженный авторитет и уважение земляков.

Пусть и впредь во всех начинаниях и делах на благо нашего прекрасного края и его жителей Вам всегда сопутствует удача и поддерживают соратники и друзья. Искренне желаем Вам и Вашей семье здоровья, счастья, благополучия, гармонии и тепла.

Юрий КАЙШЕВ, генеральный директор ООО СП «Агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева», и коллектив.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите сердечные поздравления с днем рождения. От всего нашего коллектива и себя лично выражаю Вам искреннюю признательность за Ваш многолетний труд на благо Ставрополья.

Ваша эффективная деятельность на посту губернатора -достойный пример преданности делу и любви к своей малой родине. Ваши навыки и таланты, открытость новому, принципиальность и решительность востребованы в наше сложное время и помогают в решении стоящих перед краем актуальных задач. Пусть в достижении намеченного Вам всегда сопутствует удача и помогают единомышленники. Пусть все будет хорошо у ваших родных. Здоровья Вам, энергии, оптимизма, успехов во всем и благополучия!

Лидия ДУШКА, председатель колхоза «Родина» (Красногвардейский район).