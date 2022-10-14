«Погиб перед своей свадьбой»: в уличной драке из-за спора в интернете зарезали молодого парня

Последние кадры, на которых запечатлен убитый житель Хасавюрта

В Дагестане конфликт в сети перерос в смертельную поножовщину. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

12 октября 2022 года молодые люди поругались в интернете. Конфликт условились решать с глазу на глаз в Хасавюрте. Вечером того же дня мужчины встретились около магазина на улице Махачкалинское шоссе, но оба привели с собой, не предупреждая, друзей.

Поначалу приглашенные только поддерживали своих, пока они бились и боролись один на один без каких-либо подручных средств. Схватка была настолько напряженной, что у зрителей сдали нервы и они устроили свои разборки. По итогу драка стала массовой, а когда один из группы поддержки достал нож - еще смертельной.

Досталось 25-летнему горожанину, который был участником спора в сети. Злоумышленник, судя по кадрам, подбежал к нему со спины и нанес не менее трех ударов ножом. Мог бы больше, если бы его не оттащили. После этого разборки закончились. Пострадавший забежал в магазин, откуда его забрали друзья и повезли в больницу. Там он скончался, потеряв слишком много крови.

- Возбуждено уголовное дело по признака преступления, предусмотренного статьей "Убийство". Подозреваемый задержан, ему избирается мера пресечения, - сказано в сообщении СУ СКР по Дагестану.

По данным "КП-Ставрополь", погибший должен был в конце месяца жениться. Причина конфликта в сети неизвестна.